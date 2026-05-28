«Ψήνεται» η Βρετανία: Καύσωνας-σοκ σαρώνει το νησί - Lockdown, νεκροί, χάος στα τρένα και χιλιάδες χωρίς νερό [εικόνες]

Πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει τη Βρετανία, όπου η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές σκαρφάλωσε σήμερα στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η ακραία ζέστη προκάλεσε δεκάδες προβλήματα, καθώς χιλιάδες επιβάτες τρένων αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις σε περιοχές της νότιας Αγγλίας. Όπως μεταδίδει η DailyMail, οι εταιρείες απέδωσαν ευθύνες για τις αλλαγές στον καύσωνα, εκφράζοντας φόβους ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν παραμορφώσεις λόγω ζέστης.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 250 επιβάτες που ταξίδευαν από το Faversham παγιδεύτηκαν μέσα σε μια σήραγγα για σχεδόν τέσσερις ώρες. Ένας ταξιδιώτης έχασε μια διεθνή πτήση, ενώ δεκάδες άλλοι δεν κατάφεραν να προλάβουν τις επόμενες συνδέσεις του Eurostar προς το Παρίσι.











Χωρίς νερό έχουν μείνει τουλάχιστον 10.000 νοικοκυριά στο Κεντ και το Ανατολικό Σάσεξ, ενώ η εταιρεία ύδρευσης καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση νερού. Η South East Water ζήτησε από τους πελάτες να χρησιμοποιούν νερό «μόνο για βασικές ανάγκες», όπως πόση, πλύσιμο και μαγείρεμα.

Η Τρίτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία. Το θερμόμετρο έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στα Κιουτ Γκάρντενς στο νοτιοδυτικό Λονδίνο και τους 32,9 °C στο Μπιουτ Παρκ του Κάρντιφ.

Για να δροσιστούν οι Βρετανοί επιλέγουν να βρεθούν σε παραλίες, λίμνες και ποτάμια.

Τέσσερις έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα, καθώς, ασυνήθιστοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, προσπαθούσαν να δροσιστούν. Αυτοί οι θάνατοι από πνιγμό έλαβαν χώρα σε νερά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ένας νέος χάθηκε στην περιοχή του Σέφιλντ (βόρεια), ένας άλλος κοντά στο Μάντσεστερ (βόρεια), ένας τρίτος στο Λίνκολν (ανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, και μία έφηβη κοντά στο Μπέρμιγχαμ (κεντρικά), έγινε γνωστό από τις αρχές της κομητείας. Επιπλέον, ένας 60χρονος άνδρας πνίγηκε ενώ επιχειρούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που κινδύνευαν καθώς έκαναν μπάνιο σε μια παραλία της Κορνουάλης, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η Γαλλία ασφυκτιά κάτω από τον «θόλο της θερμότητας»

Στα ύψη είναι και η θερμοκρασία στη Γαλλία. Το μεσημέρι της Τετάρτης, το θερμόμετρο έδειξε 30,3 βαθμούς στο Παρίσι, σύμφωνα με το BFMTV, ενώ 30άρια έδειξε σε πολλές περιοχές.

Η ασυνήθιστη ζέστη των τελευταίων ημερών έχει οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας του αέρα σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας. Ενώσεις ζητούν τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της απότομης αύξησης της ρύπανσης από το όζον. Αύριο, η ποιότητα του αέρα θα είναι «υποβαθμισμένη» στα ανατολικά της Ιλ-ντε-Φρανς και «κακή» στην υπόλοιπη περιοχή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Airparif, κυρίως «λόγω της έντονης ηλιοφάνειας και των υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν τη φωτοχημική παραγωγή όζοντος».

Σύμφωνα με τη Météo-France, 13 νομοί έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Την Τρίτη, 402 μηνιαία ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν ή ισοφαρίστηκαν στη Γαλλία, σύμφωνα με το BFMTV.

