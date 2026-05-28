Η... συντριπτική πλειοψηφία του Βίκτωρα

Δεν ξέρουμε πώς τα μέτρησε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος και μας είπε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε ότι «ο κυπριακός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία εγκρίνει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση που έχει η κυβέρνηση, δηλαδή του κοινωνικού φιλελευθερισμού, με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας»; Πρώτα, πρώτα Βίκτωρα μου στις εκλογές ψήφισαν μόνο 380.851 ψηφοφόροι που δεν συνιστούν και την πλειοψηφία του λαού. Από αυτούς αν βγάλεις 88.771 ψήφους του ΑΚΕΛ που σίγουρα δεν συμμερίζονται την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση και τον φιλελευθερισμό, σας μένουν 291.080. Από αυτούς οι 40.567 είναι οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΜ, τους οποίους θέλουμε να πιστεύουμε ότι εσύ και το Προεδρικό δεν θεωρείτε ότι κινούνται στη σφαίρα του «κοινωνικού φιλελευθερισμού», αλλά της άκρας λαϊκίστικης δεξιάς με έντονο μάλιστα αντιευρωπαϊσμό, άρα μένουν μόνο 250.513 και αυτοί… «ζουροί», γιατί πολλοί και από αυτούς ψήφισαν ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία, Οικολόγους, ακόμα και ΕΔΕΚ, δεν συμμερίζονται τον δικό σας φιλελευθερισμό. Οπότε πού την είδες τη συντριπτική πλειοψηφία, Βίκτωρα μου!

Κ. ΖΑΔΗΣ