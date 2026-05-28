Κοινή επιστολή συντεχνιών στον ΠτΔ

Κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλαν οι συντεχνίες, αναφορικά με τη διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είχε ζητηθεί από τις συντεχνίες να υποβάλουν τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όροι που να συνδέουν τις δημόσιες συμβάσεις με τις συμβάσεις εργασίας. Ως αρχικοί τομείς προτείνονται η φύλαξη – φρούρηση και οι υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ ζητείται να εξεταστεί η εφαρμογή των ίδιων αρχών και σε οργανισμούς/φορείς που επιδοτούνται από το κράτος ή αξιοποιούν δημόσιους πόρους.
