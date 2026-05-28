Οι εκλογές τέλειωσαν, ο αφθώδης παραμένει

Είναι ξεκάθαρο σε όλους τι έγινε στην Πάχνα. Λίγο πριν τις εκλογές κάποιος -ανεύθυνος- έδωσε ελπίδα στους κτηνοτρόφους καταστρατηγώντας το πρωτόκολλο, τάζοντας δεύτερη δειγματοληψία και αναστολή μέχρι νεοτέρας των θανατώσεων. Ευτυχώς ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών (που δέχεται και τεράστια κριτική), κράτησε την ορθή στάση όταν ενημερώθηκε και έδωσε οδηγίες να μην εξεταστούν καν τα περιβόητα δεύτερα δείγματα. Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι ξεκάθαρη και προβλέπει θανατώσεις. Ποιος θα εφαρμόσει το πρωτόκολλο στην Πάχνα και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη που εδώ και μια βδομάδα, μολυσμένα ζώα, βρίσκονται κανονικά στην περιοχή με κίνδυνο να διασπείρουν παντού τον ιό; Όλα αυτά, λόγω εκλογών...

Παζούρ.

