Πυλώνας στήριξης της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία συνιστά μια εξέλιξη με βαθιά γεωπολιτική και οικονομική παράμετρο, τόσο για την ίδια τη χώρα, όσο και για τη συνοχή της ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στη Ρωσία. Σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στη περιοχή έχει μετατραπεί σε σύγκρουση φθοράς, η οικονομική αντοχή της Ουκρανίας καθίσταται εξίσου κρίσιμη με τη στρατιωτική της ικανότητα.

Καταρχάς, το συγκεκριμένο πακέτο στήριξης διασφαλίζει τη λειτουργία του ουκρανικού κράτους. Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει βασικές ανάγκες, όπως μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, αποτρέποντας μια εσωτερική κατάρρευση, που θα μπορούσε να υπονομεύσει την άμυνα της χώρας εκ των έσω. Χωρίς αυτή τη στήριξη, η Ουκρανία θα αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους δημοσιονομικής ασφυξίας.

Παράλληλα, η κίνηση της ΕΕ στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας. Σε αντίθεση με την αρχική φάση του πολέμου, όπου κυριαρχούσαν αμφιβολίες για τη διάρκεια και το κόστος της στήριξης, η έγκριση ενός τόσο μεγάλου ποσού, αποδεικνύει ότι οι Βρυξέλλες είναι διατεθειμένες να επενδύσουν μακροπρόθεσμα στην επιβίωση και τελικά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια μορφή «στρατηγικής υπομονής», που στοχεύει να εξαντλήσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να διατηρήσει την επιθετική της πολιτική. Ταυτόχρονα αυτή η εξέλιξη δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν ο Ουκρανικός λαός δεν αντιστεκόταν με θάρρος γενναιότητα και ηρωισμό απέναντι στον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Είναι αυτό το ουκρανικό επίτευγμα που αφύπνισε την Ευρώπη απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις της Μόσχας και του Πούτιν. Η βοήθεια προς την Ουκρανία λειτουργεί και ως εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής επιρροής στην χώρα.

Μέσω των όρων και των μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν τέτοια δάνεια, η ΕΕ προωθεί θεσμικές αλλαγές, ενισχύοντας το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την οικονομική σταθερότητα. Αυτό εντάσσει την Ουκρανία πιο βαθιά στην ευρωπαϊκή τροχιά, μειώνοντας τα περιθώρια επιστροφής σε σφαίρες επιρροής της Ρωσίας.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν στερείται προκλήσεων. Η επιβάρυνση των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι εσωτερικές πολιτικές αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη αλλά και η ασάφεια στο μέτωπο, παρά την ουσιαστική αντίσταση των Ουκρανών, αποτελούν παράγοντες που μπορεί να δοκιμάσουν τη συνοχή της ΕΕ. Παρά ταύτα, η επιλογή της στήριξης φαίνεται να βασίζεται στην εκτίμηση, ότι το κόστος της μη δράσης θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας, όσο και σε επίπεδο διεθνούς τάξης.

Εν ολίγοις, το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά έναν πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής, για την υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας και της σταθερότητας στην ήπειρο.