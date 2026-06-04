Η δημοσιότης ψυχή της Δικαιοσύνης

Η υπόθεση «Σάντη» υπήρξε από την πρώτη στιγμή μια υπόθεση που κινητοποίησε την κοινή γνώμη, καθώς άγγιξε τον πυρήνα της εμπιστοσύνης προς τη Δικαιοσύνη, τους θεσμούς και, τελικά, την ίδια τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Κύπρο. Το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός παραδικαστικού κυκλώματος με πλοκάμια σε πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους έπρεπε να διερευνηθεί.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις της ηγεσίας της Αστυνομίας αποτελούν μια σοβαρή εξέλιξη. Το πόρισμα, όπως παρουσιάστηκε δημόσια, καταλήγει ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν βασικούς ισχυρισμούς που είχαν τεθεί από τον Μακάριο Δρουσιώτη και σημαντικό μέρος του αφηγήματος φαίνεται να αποδομείται.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί ούτε να παρακαμφθεί. Όμως, εξίσου λανθασμένο θα ήταν να θεωρηθεί ότι η υπόθεση έκλεισε οριστικά με μια δημοσιογραφική διάσκεψη ή με ένα πόρισμα. Διότι η δικαιοσύνη -και κυρίως η κοινωνική αίσθηση περί δικαιοσύνης- δεν λειτουργεί μόνο με συμπεράσματα αλλά απαιτεί και πειστικές απαντήσεις. Από όσα ανακοινώθηκαν χθες, προκύπτουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Ακόμη και νομικοί που αναγνωρίζουν ότι βασικοί ισχυρισμοί φαίνεται να καταρρέουν επισημαίνουν ότι σημαντικές πτυχές εξακολουθούν να μην έχουν φωτιστεί πλήρως. Για παράδειγμα, ποιος ήταν ο μηχανισμός δημιουργίας ή διακίνησης των επίμαχων στοιχείων; Υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης; Ποια κίνητρα βρίσκονταν πίσω από όσα παρουσιάστηκαν δημόσια; Η υπόθεση «Σάντη» έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις που δεν υπάρχει η πολυτέλεια για κενά στις διαπιστώσεις των Αρχών.

Η κοινή γνώμη δεν αρκείται σε μισές απαντήσεις. Κάθε κενό πληροφόρησης γεννά καχυποψία, θεωρίες συνωμοσίας και ακόμη μεγαλύτερη διάβρωση της εμπιστοσύνης.

Η ανάγκη δεν είναι να επιβεβαιωθεί η μία ή η άλλη αφήγηση, να δικαιωθεί η μία πλευρά και να ηττηθεί η άλλη. Το πραγματικό ζητούμενο είναι να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία των θεσμών. Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και όσοι έχουν επιλέξει να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να επενδύσουν στη χώρα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια δικαίου.

Το ιστορικό αξίωμα «Η δημοσιότης είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης», που αποδίδεται στον Ελβετό φιλέλληνα και δημοσιογράφο Ιωάννη-Ιάκωβο Μάγερ, αποτελεί την απάντηση στην απαίτηση της κυπριακής κοινωνίας να διερευνήθηκαν σε βάθος, χωρίς σκιές, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς εκπτώσεις.