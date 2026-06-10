O Νοέμβριος δεν είναι πολύ μακριά…

Πολύ γουστάρω να δω τα εκλογικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ το ερχόμενο Νοέμβριο. Με την μέχρι σήμερα συμπεριφορά του Τράμπ λογικά η ήττα του θα πρέπει να είναι συντριπτική.

Κατ εμένα δεν θα κριθεί ο Νόναλτ Τράμπ, αλλά η κοινή λογική των Αμερικανών πολιτών…

Οι οποίοι βεβαίως δεν φημίζονται και τόσο για το ενδιαφέρον τους για τα κοινά… Κατά καιρούς βέβαια ξεσπούν, αλλά γρήγορα η εκτόνωση που ακολουθεί είναι σαρωτική.

Πάντως η τελευταίες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σχεδόν στο 30% αλλά αυτό, δημόσια τουλάχιστον δεν φαίνεται να τον πτοεί. Και βέβαια δεν τον πτοεί(;) ούτε το γεγονός ότι στο παγκόσμιο η αίγλη του είναι χάλια. Αν είδατε το βίντεο που αυτοθεώνεται μέσα από μια περιοδεία σε πολλές ηπείρους του πλανήτη Γη, θα πρέπει να μείνατε άναυδοι με το πόσο ναρκισσισμό κουβαλάει στον εγκέφαλό του. Όσο διαθέτει…

Προχθεσινό κατόρθωμα του ήταν η τοποθέτηση του για τα ακριβά πανάκριβα εισιτήρια στους τελικούς του ΝΒΑ. Όταν ολοκληρώθηκε και ο τρίτος τελικός του NBA με τους Σπερς να μειώνουν τη σειρά με τους Νικς σε 2-1 μετά τη νίκη τους στο Madison Square Garden, Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τα πολύ ακριβά εισιτήρια στο Madison Square Garden δίνοντας μία πολύ... κυνική απάντηση. Aυτό βέβαια που είχε προκαλέσει μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι τιμές για το εν λόγω ματς, καθώς το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Game 3 των τελικών ξεπερνούσε τα 8.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «παρών» στο γήπεδο τραβώντας τα βλέμματα πάνω του, ενώ η ομάδα φρόντισε για την ύπαρξη δρακόντειων μέτρων ασφαλείας. Πέρα από τις αποδοκιμασίες των οποίων έγινε αποδέκτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετήθηκε και για τα πολύ ακριβά εισιτήρια λέγοντας με χαρακτηριστική άνεση: «Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην TV. Έτσι πάει η ζωή».

Να λοιπόν που ο πλανητάρχης ξέρει και πως πάει η ζωή. 8 χιλιάδες ευρώ και δεν τρέχει τίποτα. Ας το δουν στην τηλεόραση είπε ο μεγάλος πλανητάρχης.

Τώρα που το ξανασκέφτομαι μπορεί να είναι και βαθιά φιλοσοφημένη η ατάκα του. Πόσοι μπορούν να χωρέσουν στο γήπεδο. Ας πληρώσουν όσοι έχουν περιττά 8 χιλιάδες δολάρια. Ολόκληρη η Αμερική βλέπει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή ε ας δει και ένα τελικό του ΝΒΑ…Και όποιος αντέξει ως τον Νοέμβριο…

Οι δύο θητείες του Τράμπ πρέπει να μελετηθούν από πολύ εξειδικευμένους αναλυτές και να εκδοθεί μια Βίβλος. Το τίτλο ας τον βάλει ο ίδιος. Ζούμε ήδη στην εποχή της λογικής της παράνοιας...