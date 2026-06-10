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Άστατος ο καιρός μέχρι το Σάββατο: Σε ποιές περιοχές αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι - Αναλυτικά η πρόγνωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεμονωμένες καταιγίδες με χαλάζι στις ορεινές περιοχές και στο εσωτερικό.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και τοπική ομίχλη, ενώ προοδευτικά ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καθίσταται κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δίνουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ το Σάββατο είναι πιθανόν και σε περιοχές στα ανατολικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

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