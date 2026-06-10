Θύματα ψηφιακού αναλφαβητισμού

Είναι η έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων; Είναι η άκρατη εμπιστοσύνη που μπορεί να δείχνουμε σε μια ψηφιακή οντότητα που έτυχε να εμφανιστεί μπροστά μας σε μια πλατφόρμα, εφαρμογή ή social media; Είναι μήπως η ακατάπαυστη μανία που έχουμε οι άνθρωποι για εύκολο πλουτισμό; Ή είναι εντέλει ο βαθμός ανεπαρκούς ανάπτυξης της ευφυΐας μας; Ο λόγος για τις ψηφιακές απάτες. Σαφώς και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωση του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας δημιουργεί νέες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα, απαιτεί, όμως, ταυτόχρονα, αυξημένη υπευθυνότητα, γνώση και προσοχή.

Ανέκαθεν οι πρώτοι που προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και δεδομένα δεν είναι άλλοι από τους εγκληματίες που βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να εκμεταλλευτούν την άγνοια, την απροσεξία και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ωστόσο, δεν μπορεί καθημερινά συνάνθρωποί μας να μην μαθαίνουν από τα χιλιάδες παραδείγματα, προς αποφυγήν, που δημοσιεύονται. Είναι έξω από κάθε λογική να βάζεις τις αποταμιεύσεις σου σε μια πλατφόρμα που υπόσχεται να στις διπλασιάσει σε λίγες εβδομάδες και εν μια νυχτί να τις χάνεις. Ή το να βάζεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε έναν λογαριασμό που σου υποδείχθηκε από κάποιον πίσω από μια ιστοσελίδα για να αγοράσεις ένα όχημα πολυτελείας, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση.

Αν ήθελες να αγοράσεις αυτοκίνητο στον πραγματικό κόσμο δεν θα πήγαινες σε τρεις μάντρες να δεις τι σου κάνει, να γνωρίσεις τους εισαγωγείς και να τους «μετρήσεις» από πάνω μέχρι κάτω για να αποφασίσεις ποιον εμπιστεύεσαι; Γιατί στον ψηφιακό κόσμο, καθήμενος στον καναπέ ή το γραφείο σου, δείχνεις σε κάποιον τυφλή εμπιστοσύνη και του επιτρέπεις να σε ξεγελάσει; Είτε πρόκειται για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή τηλεφωνήματα που μπορεί να ζητούν επείγουσες χρηματικές μεταφορές, είτε για «ψάρεμα» προσωπικών δεδομένων, είτε για οποιαδήποτε απατεωνιά χρησιμοποιείται από επιτήδειους για να μας ξεγελάσουν.

Ναι, η Κύπρος, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δείκτες ψηφιακής απόδοσης, καταγράφει εδώ και χρόνια μία αξιοσημείωτη πρόοδο στις υποδομές συνδεσιμότητας, αλλά τα στατιστικά αποκαλύπτουν ότι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός στην Κύπρο αγγίζει τον μισό πληθυσμό (μόνο το 49,5% διαθέτει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες), γεγονός που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αιτιολογήσει και το πόσο εύκολα κάποιοι πέφτουν θύματα στο διαδίκτυο.

Είναι για αυτό που το βάρος των πολιτικών της κυβέρνησης δεν μπορεί να περιορίζεται στο πώς η χώρα θα μετατραπεί σε κόμβο επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας υψηλής εξειδίκευσης - που εν μέρει τον έχουμε πετύχει δεδομένου ότι συνεισφέρει πλέον περισσότερο από 14% στο ΑΕΠ. Το υφυπουργείο Καινοτομίας έχει υποχρέωση να διευρύνει τα κανάλια και να εντείνει τις προσπάθειές του για μείωση του ψηφιακού χάσματος με ένταξη ακόμη περισσότερων ομάδων πληθυσμού στα προγράμματα κατάρτισης για μείωση του χάσματος των ψηφιακών ανισοτήτων.