Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Μετά το πόρισμα, η μπάλα είναι στους θεσμούς

Η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμη ένας κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης. Ούτε ως επικοινωνιακή μάχη μεταξύ όσων αισθάνονται δικαιωμένοι και όσων αισθάνονται στοχοποιημένοι. Ούτως ως ευκαιρία για να τεθεί θέμα παραίτησης της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας. Από τη στιγμή που μια ανεξάρτητη αρχή καταγράφει ευρήματα, ενδείξεις ή ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, η συνέχεια δεν μπορεί να είναι ούτε επιλεκτική ούτε προσχηματική. Πρέπει να είναι θεσμική, καθαρή και απολύτως διαφανής.

Το πρώτο βήμα είναι η πλήρης και άμεση διαβίβαση του πορίσματος, μαζί με όλα τα παραρτήματα και το αποδεικτικό υλικό, στη Νομική Υπηρεσία. Όχι αποσπασματικά, όχι με καθυστερήσεις που αφήνουν σκιές, αλλά με τρόπο που να επιτρέπει ουσιαστική αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα εξεταστούν πιθανές ποινικές ευθύνες. Είναι ποιος θα τις εξετάσει και με ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας.

Σε υποθέσεις τέτοιου πολιτικού και θεσμικού βάρους, η καχυποψία δεν αντιμετωπίζεται με διαβεβαιώσεις. Αντιμετωπίζεται με διαδικασίες που δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης. Γι' αυτό χρειάζεται να εξεταστεί σοβαρά ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και, εφόσον προκύψει ανάγκη ποινικής δίωξης, ανεξάρτητου κατήγορου. Ιδίως όταν στο κάδρο βρίσκονται πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, πολιτικά πρόσωπα ή θεσμοί που ενδεχομένως είχαν ρόλο στις επίμαχες αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, πρέπει να προστατευθεί η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας. Το πόρισμα δεν είναι δικαστική απόφαση. Δεν καταδικάζει, ούτε απαλλάσσει οριστικά. Ανοίγει, όμως, δρόμο ελέγχου. Και αυτός ο έλεγχος πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς θεσμικά άλλοθι και χωρίς επιλεκτική ανάγνωση των ευρημάτων.

Η κοινωνία δεν ζητά θέαμα. Ζητά απαντήσεις. Αν υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν. Αν δεν υπάρχουν, η απόφαση να τεκμηριωθεί πειστικά. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν το πόρισμα να χαθεί σε έναν λαβύρινθο διαδικασιών, αναβολών και αλληλομεταθέσεων ευθύνης. Μετά τη δημοσιοποίησή του, η υπόθεση δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα των εντυπώσεων. Ανήκει στους θεσμούς. Και τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν.