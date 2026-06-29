Ανδρών φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε

Αυτός ο τόπος από το 1960 είναι μία καλογυρισμένη κωμωδία. Παράγει τόσο γέλιο, που στο τέλος καταλήγει σε κλάμα. Στις 23.6.2026 στις 11:00 το πρωί, ο τέως Νίκος Χρυσάνθου Αναστασιάδης, σε δημοσιογραφική του διάσκεψη σχολίαζε και απαντούσε στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Διερωτώμαι γιατί χρειαζόταν αυτή η δημοσιογραφική διάσκεψη. Το πόρισμα ήταν ξεκάθαρο. Και ενώ η κυβέρνηση, η Εισαγγελία και τα κόμματα συζητούσαν για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και δημόσιου κατηγόρου, ο εν δυνάμει εμπλεκόμενος σε διαπλοκές και διαφθορά ήθελε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος συμφώνησε και συμφωνεί για τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και δημόσιο κατήγορο. Αφού κύριε ύποπτε για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, συμφωνείτε με τους πιο πάνω διορισμούς, ποια η βιασύνη ν’ απαντήσετε στο πόρισμα; Θεού θέλοντος, σύντομα θα κληθείτε από τον ποινικό ανακριτή και να πείτε ό,τι θέλετε και όπως τα θέλετε. Γιατί αυτή η παρέμβασή σας στο ανακριτικό έργο; Δυστυχώς, όταν στις 23.6.2026 σάς άκουγε η μισή Κύπρος, δεν γελούσε αλλά έκλαιγε. Λέγατε στη μισή Κύπρο ότι, μόνο εσείς λέτε αλήθεια και όλοι οι άλλοι ψεύδονται. Όλοι αυτοί που κλαίμε στην τηλεόραση ακούγοντάς σας, δυστυχώς, σας ψηφίσαμε όχι μια, φορά αλλά δύο. Μια φορά για τη διαφθορά και μία για τη διαπλοκή.

Εσείς ο ίδιος κύριε τέως, ζητήσατε να γίνει διερεύνηση, εσείς ο ίδιος ασχοληθήκατε με τη συγγραφή πονήματος με τον τίτλο «Ο Συκοφάντης» για να απαντήσετε στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για όσα ισχυρίζεται στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία». Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη, να αναμένουμε ότι μετά που θα δώσετε κατάθεση στον ανακριτή θα προσκαλέσετε νέα δημοσιογραφική διάσκεψη; Καλή ώρα όταν και αν σας επιδώσουν κατηγορητήριο θα ακολουθήσετε την ίδια τακτική της δημοσιογραφικής διάσκεψης;

Η μόνη λύση για σας είναι να παραμείνετε στο σπίτι σας με το ουίσκι σας αν σας επιδοθεί το κατηγορητήριο, και βλέπουμε. Αρκετά χρόνια κοροϊδεύατε αυτόν τον λαό. Για μιάμιση ώρα «ετζοιλιοπονούσατε» και το αποτέλεσμα ήταν αντί να γεννήσετε μωρό, γεννήθηκε μόνο το «ταίρι». Σας θυμίζω τη ρήση «Ώδινεν όρος και έτεκε μυν». Κοιλοπονούσε το όρος και τελικά γέννησε ποντίκι. Από το όρος είναι φυσικό ν’ αναμένουμε τη γέννηση τουλάχιστον ενός γίγαντα, όχι ποντικιού. Αρθρογραφώντας αρκετές φορές ασχολήθηκα μαζί σας και δεν το μετανιώνω. Στο μόνο που μετάνιωσα είναι γιατί βλακωδώς σας ψήφισα δύο φορές. Γι’ αυτές τις δύο φορές απολογούμαι και λυπούμαι.

Σας θυμίζω, παλιά σε ένα από τα άρθρα μου, έγραψα και το εξής: «Θα μπαίνεις μες τον καφενέ τζαι δεν θα ποταβρίζεται κανένας, ούτε θα σηκωθεί να σου δώσει μια καρέκλα να κάτσεις». Ναι τέως, εγώ καλά σας τα έλεγα. Η αλαζονεία σας και η γλυκύτητα της εξουσίας σάς θόλωσαν το μυαλό και τον νου. Είναι γνωστή σε όλους η κομματική και πολιτική μου δράση. Είμαι συναγερμικός και παραμένω συναγερμικός. Λυπούμαι γιατί η παράταξη δεν ακολούθησε την ίδια τακτική που ακολούθησε στις περιπτώσεις Νίκου Σύκα και Φαίδωνα Φαίδωνος. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή δεν έγινε κάτι τέτοιο.

Αντιπαλεύεται ο Συναγερμός με τα άλλα κόμματα μήπως του θίξουν τον καλό του. Το φέρνουν απ’ εδώ, το φέρνουν απ’ εκεί, μέχρι που ακούσαμε από τον Ευθύμιο Δίπλαρο στο τηλεοπτικό σταθμό Alpha ότι ο εν δυνάμει διεφθαρμένος και διαπλοκέας τον έπεισε με βάση τα όσα είπε στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Πραγματικά διερωτώμαι αν έπεισε κάποιον ακροατή ο φίλτατος Νίκος Χρυσάνθου Αναστασιάδης, εκτός από τον Ευθύμιο Δίπλαρο. Ακούγοντας τις δηλώσεις εκπροσώπων των κομμάτων στα Μέσα Ενημέρωσης, μου δίδεται η εντύπωση ότι το κόμμα μου ετοιμάζει νέο πόρισμα, σε αντιπερισπασμό με το υπάρχον. Τέως Πρόεδρος και Συναγερμός προσπαθούν να εντοπίσουν ή εντόπισαν λάθη στο πόρισμα. Τελικά, ο άσπιλος και αμόλυντος έθεσε τον εαυτό του εκτός συλλογικών οργάνων του κόμματος. Χουβαρντάς ο Πρόεδρος, διευκόλυνε την ηγεσία του κόμματος.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ρωτήσω την ηγεσία του κόμματος: Τον τίτλο που του χάρισε «επίτιμος πρόεδρος», θα τον κρατήσει; Άκουσα το μεσημέρι, στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την αγαπητή μου Σάβια Ορφανίδου να μιλά και για το πόσο προσέφερε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Λυπούμαι καλή μου Σάβια. Εδώ μιλούμε για πολιτικό ήθος, πολιτικό πολιτισμό, φιλοπατρία και ξεπεσμό.

Πούλησε ολόκληρη παράταξη, οδήγησε το Κυπριακό σε δύο κράτη, κυκλοφορούσε με ιδιωτικά αεροπλάνα μεγιστάνων φίλων του, αναγνώρισε ψευδορκία στην Επιτροπή Νικολάτου και χίλια άλλα. Θα εισηγούμουν στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού ν’ αναλάβουμε τιμής ένεκεν την υπεράσπισή του. Ακόμα και πρόσφατα ζητούσε από τον Συναγερμό να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το να επικαλείται συνέχεια η ηγεσία μας τι έπραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είναι δικαιολογία. Όταν το έπραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τούς κακίσαμε και καλά πράξαμε. Όμως η διαφθορά, η διαπλοκή και η πολιτική μούχλα είναι στην ποδιά μας. Επανέρχομαι σε μίαν αρχαία ρήση που είναι ιταλικό «παλτό» για τον τέως. «Ανδρών φαύλων όρκον εις ύδωρ γράφε». Τους όρκους των αισχρών να τους γράφεις πάνω στο νερό. Δεν είναι δυνατό να γίνει πιστευτός ο αχρείος άνθρωπος, όσο και αν το επιδιώξει. Η παράταξη οφείλει ν’ αφήσει τα καμώματα, γιατί είναι στενό το κοστούμι και μακρύς ο κάβαλος.