Φαίνεται σαν να είναι σοβαρό αυτή τη φορά

Μόλις διάβασα την εκτενή δήλωση της Ολγκίν, η πρώτη ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η εξής: «Μήπως οι διεθνείς δυνάμεις αποφάσισαν αλλαγή του στάτους κβο στην Κύπρο;». Είπε μερικά πράγματα που το δείχνουν αυτό, η Ολγκίν. Μπορεί να μην γίνονται αντιληπτά ανάμεσα στις γραμμές, όμως δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής. «Στην τελευταία δεκαετία άλλαξαν σε σημαντικό βαθμό οι συνθήκες στο νησί». Τι άλλαξε; Για να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα και πολύ. Ποιες συνθήκες; Μακάρι να το διευκρίνιζε λίγο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να δω κάποια αλλαγή. Εσείς βλέπετε; Αλλά δεν μπορεί να το έχει πει άδικα αυτό η Ολγκίν. Φαίνεται σαν να είναι η άποψη κάποιων δυνάμεων με επιρροή.

Μια άλλη πρόταση που έλκυσε την προσοχή μου, είναι η εξής: «Το στάτους κβο δεν είναι εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας πλέον». Και εξηγεί: Ο σημερινός κόσμος είναι πολύ ταραχώδης, λέει. Σε κάποιες περιοχές συνεχίζονται οι συγκρούσεις, λέει. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί από αυτή την κατάσταση, έτσι δεν είναι; Αυτό θέλει να πει; Δηλαδή, μπορεί να παρασύρει και εμάς στη δίνη του ένας τυφώνας; Ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε κάτω από όλμους, βόμβες και ακόμα και πυραύλους; Γι' αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η εγγύηση του υφιστάμενου στάτους κβο; Αν υπάρξει λύση και ειρήνη, θα παραγκωνίσουμε αυτό τον κίνδυνο; Δηλαδή, το στάτους κβο εδώ και 52 χρόνια είχε σταθερότητα και ασφάλεια, όμως τώρα δεν έχει; Έτσι; Μήπως η Ολγκίν θέλει να πει πως «κανείς σας δεν είναι ασφαλής πλέον»; Το λέει για να ανησυχήσουμε και να εστιαστούμε στη λύση; Αν είναι έτσι, σημαίνει ότι δεν έμαθε και πολύ τους Κυπρίους. Οι Κύπριοι δεν ανησυχούν έτσι εύκολα ενόσω δεν πέφτει φωτιά πάνω στο κεφάλι τους. Δεν το ξέρει; Την ώρα που ο τουρκικός στρατός έκανε απόβαση στο νησί στις 20 Ιουλίου 1974 και καταλάμβανε τα χωριά της Κερύνειας, υπήρχαν κάποιοι που λούζονταν στη θάλασσα στην Αμμόχωστο! Όμως όχι, η κ. Ολγκίν δεν μπορεί να έχει πει αυτό το πράγμα έτσι τυχαία. Εγγύηση της ασφάλειας. Φαίνεται και αυτή σαν μια έκφραση που βγήκε από το στόμα των διεθνών δυνάμεων που έχουν επιρροή.

Για να πω την αλήθεια, αν οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν ενεργοποιηθεί για ένα νέο σχέδιο και αποφάσισαν πραγματικά μια αλλαγή του στάτους κβο στο νησί, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι σοβαρά.

Υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σοβαρά. Η στάση της Τουρκίας. Φαίνεται πως έχει αποδεχθεί τη διάσκεψη «5+1». Και μπορεί να την έχει αποδεχθεί χάρη σε ένα κέρδος που δεν θα μπορούσε να υποτιμηθεί. Απαιτούσε πράγματα από την ΕΕ. Αξιωματούχοι της ΕΕ πήγαν στην Τουρκία. Συναντήθηκαν με τον Χακάν Φιντάν. Μπορεί να έχουν δώσει υποσχέσεις, οι οποίες ικανοποίησαν την Τουρκία. Υπάρχει και το εξής: Ίσως και οι ΗΠΑ να έχουν παρακινήσει την Τουρκία. Αν έχει έρθει μια τέτοια παρότρυνση και από την Ουάσιγκτον, αυτή τη φορά δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην είναι σοβαρά τα πράγματα! Αν η Τουρκία έχει εγκαταλείψει την πολιτική «η μη λύση είναι λύση», στην οποία είναι προσκολλημένη εδώ και χρόνια, τότε έχει καλώς. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι υπήρχαν ευκαιρίες που χάθηκαν στο Σχέδιο Ανάν και στο Κραν Μοντανά. Αν οι ΗΠΑ και η Βρετανία ήθελαν πραγματικά αλλαγή του στάτους κβο τότε, θα μπορούσαν να την έκαναν πολύ εύκολα. Τόσο ο Αναστασιάδης όσο και ο Ακιντζί ήταν κομπάρσοι για εκείνους. Πιόνια στη σκακιέρα. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα μπορούσαν να αποφασίσουν με τη δική τους βούληση. Ο Ακιντζί είπε εντάξει, λέει, και ο Αναστασιάδης έφυγε. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Μήπως εκείνοι που κατάφεραν να βάλουν, ακόμα και τον Μακάριο, να υπογράψει μια συμφωνία την οποία δεν ήθελε, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τον Αναστασιάδη να τους ακούσει; Επιπλέον, διέθεταν πολύ ισχυρά ατού στα χέρια τους κατά του Αναστασιάδη, τα οποία όλοι γνωρίζουν τώρα.

«Είναι μια ιστορική ευκαιρία», λέει η Ολγκίν. Καλεί τους Κυπρίους να μη χάσουν αυτή την ευκαιρία. Και προηγουμένως πάντα γινόταν λόγος για «ιστορικές ευκαιρίες». Και πάντα χάνονταν αυτές οι ευκαιρίες. Διότι ποτέ δεν ήταν ειλικρινείς εκείνοι που πρόσφεραν αυτές τις ευκαιρίες. Άλλωστε, οι ευκαιρίες προσφέρθηκαν για να χαθούν. Λέτε πως θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά;