Γαλλία: Οι αρχές εξετάζουν την απαγόρευση πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009

Τη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό» προτείνει το εθνικό ταμείο ασφάλισης υγείας της Γαλλίας, εισηγούμενο την απαγόρευση πώλησης τσιγάρων σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2009.

Η πρόταση περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του οργανισμού και ακολουθεί το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο υιοθέτησε πρόσφατα ανάλογο μέτρο, μετά τις Μαλδίβες.

Ο γενικός διευθυντής του ταμείου, Τομά Φατόμ, υποστήριξε ότι η Γαλλία μπορεί και πρέπει να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι, παρά τις προειδοποιήσεις στα πακέτα και τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές, η χώρα εξακολουθεί να υστερεί έναντι άλλων ευρωπαϊκών κρατών στην αντιμετώπιση του καπνίσματος.

Την ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στην πρόληψη υπογράμμισε και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Σαμίρα Λεέν, τονίζοντας ότι η πολιτική υγείας πρέπει πλέον να αλλάξει προσανατολισμό.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το έλλειμμα του γαλλικού ταμείου ασφάλισης υγείας εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος τα 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις προβλέψεις να ανεβάζουν το ποσό στα 15 δισεκατομμύρια το 2027 και στα 17 δισεκατομμύρια το 2029.

Στο ίδιο πλαίσιο, το CNAM εισηγείται να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους για άτομα άνω των 12 ετών που μετακινούνται με ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια ή άλλα μέσα προσωπικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα ατυχήματα με αυτά τα μέσα αυξήθηκαν κατά 7,6% μέσα σε έναν χρόνο και έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2017.

Το ταμείο εκτιμά ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης θα μπορούσε να εξοικονομεί έως και 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που θεωρεί απαραίτητο για τη μελλοντική βιωσιμότητά του.