Ποινή για τον αγωγό

Να διαβάσουν καλά αυτή την είδηση όσοι επιμένουν να περάσει μέσω Τουρκίας ο αγωγός φυσικού αερίου. Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο καταδίκασε την Τουρκία να πληρώσει στο Ιράκ αποζημίωση 1 δισεκατομμυρίου, 471 εκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί; Επειδή έκανε παρατυπίες στον αγωγό μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ. Πήρε και πούλησε το πετρέλαιο χωρίς την άδεια της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ. Και μάλιστα κάτω από την επίσημη τιμή πώλησης που καθόρισε το κράτος του Ιράκ. Ουσιαστικά, η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε πριν μερικά χρόνια. Όμως, η Τουρκία αποτάθηκε στο Εφετείο του Παρισιού για να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα. Το Εφετείο απέρριψε την αίτηση της Τουρκίας. Η απόφαση κρατήθηκε μυστική από την κοινή γνώμη της Τουρκίας για κάποιο διάστημα. Και αποκαλύφθηκε τώρα. Μετά από την οριστικοποίηση της ποινής άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικασία πληρωμής. Η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι 277 σελίδες και έχει ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2023. Η Τουρκία έκανε την παράτυπη μεταφορά πετρελαίου ανάμεσα στον Μάιο του 2014 και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η αποζημίωση είναι περίπου ενάμισι δισεκατομμύριο δολάρια! Πολλά λεφτά!

Καταλάβατε καλύτερα τώρα πόσο επικίνδυνο είναι να περάσει ο αγωγός μέσω της Τουρκίας; Αφήστε το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη, στην Τουρκία δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να μπορεί να την εμπιστευτεί κάποιος. Αποκαλούν «συμμορία» αυτή την κυβέρνηση. Την αποκαλούν «μαφία». Εσείς θα εμπιστευόσασταν την περιουσία σας σε αυτούς; Επιπλέον, είναι κατοχική δύναμη σε αυτό το νησί εδώ και 52 χρόνια. Θα εμπιστευόσασταν τον κατακτητή μας; Ξέρω ότι κάποιοι κύκλοι στον νότο τον εμπιστεύονται. Βρίσκουν δίκαιο στην Τουρκία σε κάθε θέμα λόγω της οργής τους προς τη διοίκηση Χριστοδουλίδη! Είναι καλό να είσαι αντιπολίτευση. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται στα τυφλά. Αν η Κύπρος δεν είχε μοιραστεί εκ μέρους της Τουρκίας. Αν δεν δεχόταν εισβολή και κατοχή. Αν δεν τύγχαναν σφετερισμού με ψεύτικους τίτλους ιδιοκτησίας οι ελληνοκυπριακές περιουσίες στον βορρά. Οι Ελληνοκύπριοι αντιπολιτευόμενοι θα μπορούσαν να έχουν δίκαιο σε θέματα όπως οι διακρίσεις και η αδικία προς τους Τουρκοκύπριους. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση δεν τους βρίσκω έστω και το παραμικρό δίκαιο. Δεν είναι πολύ παράξενο να συμπεριφέρονται σαν να υπάρχουν δύο φυσιολογικά κράτη σε αυτό το νησί;

Η Τουρκία δεν μπόρεσε να ανεχτεί ακόμα και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους βιασμούς και τη σεξουαλική βία το 1974. Καταδικάζουν την απόφαση ακόμα και εκείνοι τους οποίους νομίζαμε τους πιο σώφρονες. Έρχονται βροχή οι αντιδράσεις από παντού. Πάλι έγιναν ένα δεξιοί και αριστεροί και ενώθηκαν σε ένα μέτωπο. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να λαμβάνει τέτοιου είδους νομικές αποφάσεις, λέει, μόνο το δικαστήριο μπορεί να τις λαμβάνει. Μου φαίνεται πως εκείνοι που τα λένε και τα γράφουν αυτά ακόμα δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν υπάρχουν αποδείξεις; Δεν υπάρχουν μάρτυρες; Δεν μπήκαν στον κόπο να κοιτάξουν τις δύσκολες παραδοχές εκείνων των γυναικών και τους φακέλους τους; Νομίζουν ότι το Ευρωκοινοβούλιο πήρε με συντριπτική πλειοψηφία αυτή την απόφαση χωρίς στοιχεία, χωρίς μάρτυρες και με κλειστά τα μάτια; Μια εφημερίδα της Τουρκίας και μάλιστα μια εφημερίδα που αντιπολιτεύεται τον Έρντογαν πάλι δημοσίευσε πρωτοσέλιδα εκείνο το γνωστό ματωμένο μπάνιο του 1963. Πάλι θα ξεσηκώσουν τον κόσμο με αυτή τη φωτογραφία. Τρία παιδιά αγκαλιάζοντας τη μητέρα τους στο ματωμένο μπάνιο. Ακόμα δεν γράφτηκε η πραγματική ιστορία αυτού του γεγονότος!

Μετά τον αγωγό νερού, τώρα θα μάς τοποθετήσουν και έναν αγωγό φυσικού αερίου! Θα έρθει αέριο και θα γίνουν πιο φθηνές οι τιμές του ηλεκτρισμού, λέει. Μας δουλεύουν! Μήπως η Τουρκία έχει φυσικό αέριο και θα δώσει και σε εμάς; Θα πάρει από την Αμερική και θα στείλει και σε εμάς; Δεν είναι ξεκάθαρα φανερή η πρόθεση; Το βλέμμα της είναι στραμμένο στο φυσικό αέριο της Κύπρου. Κάνει ετοιμασίες για να το μεταφέρει στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Τι μη κατανοητό υπάρχει σε αυτό; Όμως, υπάρχουν τόσο αδαείς άνθρωποι ανάμεσά μας που το πιστεύουν αυτό. Το πιστεύουν πράγματι; Ή μήπως τους κάνει καλό να κουνάνε το κεφάλι;