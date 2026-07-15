Αυτοκίνητο γεμάτο άμμο; Το απλό κόλπο που την εξαφανίζει από καθίσματα και μοκέτες

Η επιστροφή από την παραλία μπορεί να αφήσει πίσω της ένα ανεπιθύμητο… σουβενίρ. Η άμμος μεταφέρεται με τα παπούτσια, τις πετσέτες και τις τσάντες και μέσα σε λίγα λεπτά καταλήγει παντού στο αυτοκίνητο. Με τη σωστή σειρά και μερικά απλά κόλπα, όμως, μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία.

Το πρώτο και βασικό βήμα είναι να αφήσετε την άμμο να στεγνώσει εντελώς. Όταν είναι υγρή κολλά στις ίνες των καθισμάτων και της μοκέτας και γίνεται πολύ πιο δύσκολο να καθαριστεί. Ανοίξτε για λίγη ώρα τις πόρτες ή αφήστε το αυτοκίνητο σε σκιερό και αεριζόμενο σημείο.

Στη συνέχεια, βγάλτε τα πατάκια, τινάξτε τα δυνατά και χτυπήστε τα από την πίσω πλευρά, ώστε να ξεκολλήσουν οι κόκκοι που έχουν εισχωρήσει βαθύτερα. Περάστε τις μοκέτες και τα καθίσματα με ηλεκτρική σκούπα, αργά και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα γρήγορο πέρασμα συνήθως δεν αρκεί, καθώς η άμμος κρύβεται ανάμεσα στις ίνες.

Το πιο αποτελεσματικό κόλπο είναι ένα απλό λαστιχένιο γάντι κουζίνας. Φορέστε το και τρίψτε απαλά τις μοκέτες και τα υφασμάτινα καθίσματα με κυκλικές κινήσεις. Η τριβή συγκεντρώνει την άμμο σε μικρούς σωρούς, τους οποίους μπορείτε έπειτα να απορροφήσετε εύκολα με τη σκούπα. Παρόμοιο αποτέλεσμα δίνει και μια μικρή λαστιχένια βούρτσα.

Για τις δύσκολες χαραμάδες, ανάμεσα στα καθίσματα, γύρω από τον λεβιέ και στις ράγες, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό πινέλο, κρατώντας τη σκούπα κοντά στο σημείο. Αν διαθέτετε πεπιεσμένο αέρα, χρησιμοποιήστε τον με χαμηλή πίεση, ώστε η άμμος να μη διασκορπιστεί σε ολόκληρη την καμπίνα.

Στο τέλος, περάστε τις σκληρές επιφάνειες με ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών. Αποφύγετε το νερό πάνω στις μοκέτες, καθώς μπορεί να μετατρέψει την άμμο σε λάσπη και να προκαλέσει δυσάρεστες μυρωδιές.

Για την επόμενη εξόρμηση, κρατήστε στο πορτμπαγκάζ μια μικρή βούρτσα και σακούλες για τις βρεγμένες πετσέτες. Λίγα δευτερόλεπτα καθαρισμού πριν μπείτε στο αυτοκίνητο μπορούν να σας γλιτώσουν πολλή δουλειά αργότερα.