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| Παραπολιτικά

Στόχος και λαϊκισμός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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 Είναι πολύ βολικό να βγάζεις τον εαυτό σου απέξω από μία συζήτηση από την οποία ούτως ή αλλιώς, δεν ξεφεύγεις. Είναι δε υποκριτικό να επικρίνεις τους εσωκομματικούς σου αντιπάλους ότι ενδιαφέρονται για τις επόμενες εκλογές, ενώ μπορεί «να έχουμε καταλυτικές εξελίξεις στο Κυπριακό», την ώρα που και εσύ ο ίδιος ανακοίνωσες ότι θα διεκδικήσεις το κομματικό χρίσμα. Όσο για το «ο ΔΗΣΥ ιδρύθηκε για τη λύση του Κυπριακού» προφανώς αυτός ο στόχος έχει γίνει πλέον βορά για κάθε λαϊκιστή. Έτσι κ. Παμπορίδη μου;

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