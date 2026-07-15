Στόχος και λαϊκισμός

Είναι πολύ βολικό να βγάζεις τον εαυτό σου απέξω από μία συζήτηση από την οποία ούτως ή αλλιώς, δεν ξεφεύγεις. Είναι δε υποκριτικό να επικρίνεις τους εσωκομματικούς σου αντιπάλους ότι ενδιαφέρονται για τις επόμενες εκλογές, ενώ μπορεί «να έχουμε καταλυτικές εξελίξεις στο Κυπριακό», την ώρα που και εσύ ο ίδιος ανακοίνωσες ότι θα διεκδικήσεις το κομματικό χρίσμα. Όσο για το «ο ΔΗΣΥ ιδρύθηκε για τη λύση του Κυπριακού» προφανώς αυτός ο στόχος έχει γίνει πλέον βορά για κάθε λαϊκιστή. Έτσι κ. Παμπορίδη μου;

ΧΡγ