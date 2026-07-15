Μάχη μαθητών για μία θέση σε τεχνική σχολή – Κόβονται ακόμη και άριστοι

Το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για φοίτηση στις Τεχνικές Σχολές, που αποτελεί θετική εξέλιξη για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, φέρνει στην επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεκάδες γονείς και μαθητές διαμαρτύρονται ότι, παρά το ενδιαφέρον και σε αρκετές περιπτώσεις τις πολύ καλές επιδόσεις των παιδιών τους, δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν θέση στον κλάδο που επιθυμούν, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Το πρόβλημα επιβεβαιώνει, μιλώντας στον «Π», ο διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ηλίας Μαρκάτζης, ο οποίος αναφέρει ότι η εικόνα αυτή καταγράφεται τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα.

Η επιτυχία έφερε πίεση

«Πρόκειται για ένα θετικό και θεμιτό φαινόμενο», σημειώνει, εξηγώντας ότι αποδεικνύει πως οι προσπάθειες για προώθηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και των τεχνικών επαγγελμάτων αποδίδουν καρπούς. Όπως ανέφερε, η αγορά εργασίας έχει μεγάλη ανάγκη από επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και άλλοι τεχνίτες, ορισμένα από τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν, την ώρα που η ζήτηση για καταρτισμένο προσωπικό παραμένει μεγάλη. Ωστόσο, το αυξημένο ενδιαφέρον συνοδεύεται από μια νέα πρόκληση. «Η αύξηση της ζήτησης μάς οδηγεί στο να απορρίπτουμε μαθητές, πολλές φορές άριστους μαθητές, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα εργαστήρια έχουν όρια

Παρότι οι Τεχνικές Σχολές προχωρούν, όπου είναι εφικτό, σε αύξηση των θέσεων, ο κ. Μαρκάτζης ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί. Οι περισσότερες ειδικότητες περιλαμβάνουν εργαστηριακά μαθήματα, όπου ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για να διασφαλίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης. «Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να διπλασιάσουμε τις θέσεις. Στα εργαστήρια δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους από 14-15 μαθητές ανά τμήμα», εξηγεί. Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται φέτος στην επαρχία Λευκωσίας. Ενώ και σε άλλες επαρχίες υπάρχουν ειδικότητες στις οποίες οι θέσεις εξαντλούνται, στην πρωτεύουσα το πρόβλημα αφορά όλους σχεδόν τους κλάδους. Οι δύο μεγάλες Τεχνικές Σχολές της Λευκωσίας, η Α΄ και η Γ΄, λειτουργούν ήδη στα όριά τους, φιλοξενώντας περίπου 750 και 800 μαθητές αντίστοιχα. «Γίνονται προσπάθειες, εκεί και όπου μπορούμε, να αυξάνουμε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, όμως υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν», επισημαίνει.

Ο κ. Μαρκάτζης διευκρίνισε ότι η επιλογή των μαθητών δεν γίνεται αυθαίρετα αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται η σχολική επίδοση, αλλά και κοινωνικά κριτήρια, όπως περιπτώσεις ορφανών παιδιών ή μαθητών που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Παρά την εφαρμογή του συστήματος αυτού, η μεγάλη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές να μένουν εκτός της ειδικότητας που είχαν ως πρώτη επιλογή.

Ανάγκη για νέες Τεχνικές

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια επέκτασης των υφιστάμενων Τεχνικών Σχολών, ο διευθυντής της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης απαντά ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων έχουν ήδη εξαντληθεί. Η ουσιαστική λύση, όπως σημειώνει, είναι η δημιουργία νέων Τεχνικών Σχολών. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανέγερση δύο νέων μεγάλων σχολών σε Λεμεσό και Λάρνακα, οι οποίες αναμένεται να υποδεχθούν τους πρώτους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2027 και του 2028, αντίστοιχα.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέας Τεχνικής Σχολής στη νότια Λευκωσία. Μετά τη λήψη της πολιτικής απόφασης έχει εντοπιστεί το τεμάχιο γης, ενώ αυτή την περίοδο διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος, ώστε να ετοιμαστούν τα έγγραφα και να προκηρυχθεί η προσφορά για τη μελέτη του έργου. Ο κ. Μαρκάτζης αναγνωρίζει ότι η νέα σχολή δεν μπορεί να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα της Λευκωσίας, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό πως, μετά από χρόνια αιτημάτων της Διεύθυνσης, λήφθηκε η πολιτική απόφαση για την ανέγερσή της. Πρόσθεσε δε ότι οι νέες Τεχνικές Σχολές σε Λάρνακα και Λεμεσό αναμένεται να αποσυμφορήσουν σε κάποιον βαθμό και τη Λευκωσία, καθώς για μαθητές των περιχώρων μπορεί να βρίσκονται στην ίδια ή ακόμη και σε μικρότερη απόσταση από τις υφιστάμενες σχολές της πρωτεύουσας.