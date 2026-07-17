Πληγή Ιουλίου

Έλεγαν ψέματα στον λαό τόσα χρόνια και συνεχίζουν να λένε. Ακριβώς όπως το ματωμένο μπάνιο. Έχουμε μια ιστορία γεμάτη με ψέματα. Τι λένε; «Αν δεν επενέβαινε η Τουρκία στις 20 Ιουλίου, θα μάς έσφαζαν οι Ελληνοκύπριοι»! Δηλαδή ήρθε η Τουρκία και μάς έσωσε. Ουδέποτε πίστεψα αυτό το ψέμα. Δεν το πίστεψα το 1974, ούτε τώρα το πιστεύω. Δεν σκέφτονται καθόλου όσοι είναι έτοιμοι να χάψουν το ψέμα. Μήπως στόχος της ελληνικής χούντας ήταν να μάς σφάξει και ύστερα να ενώσει το νησί με την Ελλάδα; Ή μήπως ήταν μόνο να ανατρέψει τον Πρόεδρο Μακάριο; Πείτε μου. Ποιος έκανε το πραξικόπημα ενάντια στον Μακάριο; Ποιος είναι ο αυτουργός αυτής της συνωμοσίας; Μήπως δεν είναι οι ΗΠΑ; Από την αρχή δεν τους άρεσε καθόλου ο Μακάριος. Η θερμή σχέση του Μακαρίου με τη Σοβιετική Ένωση, η συμμετοχή του στο Κίνημα των Αδεσμεύτων που θεωρείτο υπό την καθοδήγηση των Σοβιετικών και η εγγύτητά τους με τους αριστερούς δεν ήταν πράγματα που θα μπορούσαν να αποδεχτούν οι ΗΠΑ. Ο μόνος Πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν έτρεφε εχθρότητα έναντι του Μακαρίου ήταν ο Τζον Κένεντι. Όμως, ο Κένεντι, που εξελέγη Πρόεδρος το 1961, δολοφονήθηκε στο Ντάλας με μιαν απόπειρα δολοφονίας τον Νοέμβριο του 1963. Ένα μήνα μετά τη δολοφονία του άρχισαν οι αιματηρές συγκρούσεις στην Κύπρο. Είναι σύμπτωση αυτό; Δολοφονήθηκε ο Κένεντι και εμείς εδώ επιτεθήκαμε ο ένας στον άλλον! Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν σύμπτωση. Αν δεν δολοφονείτο ο Κένεντι, όλα θα ήταν διαφορετικά. Όχι μόνο εδώ σε εμάς, αλλά και στον κόσμο!

Ποιος ήταν ο στόχος των ΗΠΑ, που έβαλαν τη φασιστική ελληνική χούντα να κάνει πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974; Ο αφανισμός των Τουρκοκυπρίων και η ένωση του νησιού με την Ελλάδα; Πρέπει να απαντήσουν αυτό το ερώτημα εκείνοι που λένε «ήρθε και μάς έσωσε η Τουρκία». Οι ΗΠΑ ουδέποτε είχαν μια πολιτική όπως η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ούτε αυτές ούτε η Βρετανία. Αν ήθελαν να γίνει αυτό, θα το έκαναν πολύ εύκολα. Όμως, άλλη ήταν η πρόθεσή τους. Να μοιράσουν το νησί. Η διχοτόμηση δηλαδή. Κάτι το οποίο πέτυχαν. Μήπως δεν ήξεραν ότι μετά το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, θα ερχόταν η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας; Μπορεί να μην το είχαν υπολογίσει καθόλου; Συμφωνείτε ότι ένας στόχος του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου ήταν να βγει από τη μέση ο Μακάριος και ένας άλλος στόχος ήταν να ανοίξει τον δρόμο για τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας; Όλα αυτά βγήκαν μέσα από το μυαλό του διαβόλου της πολιτικής, Κίσινγκερ. Το 1973 ανέτρεψε τον Αλιέντε στη Χιλή και το 1974 τον Μακάριο στην Κύπρο.

Την ώρα που τα τανκ κατευθύνονταν προς το προεδρικό μέγαρο του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 και οι συμμορίτες της ΕΟΚΑ Β' έσφαζαν αριστερούς, υπήρχαν πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι στον νότο. Βρέθηκαν ακριβώς στη μέση του πραξικοπήματος. Όμως, κανείς δεν τους άγγιξε. Κανενός η μύτη δεν έσπασε. Ελληνοκύπριοι αστυνομικοί τους οποίους συνάντησαν στον δρόμο, τούς έδειξαν τον δρόμο λέγοντάς τους «γρήγορα επιστρέψτε στο σπίτι σας». Δεν στόχευε τους Τουρκοκυπρίους το πραξικόπημα. Σε αυτό το πραξικόπημα δεν υπήρξε έστω και μία απώλεια ζωής από τους Τουρκοκυπρίους. Οι ουσιαστικές απώλειες των Τουρκοκυπρίων υπήρξαν μετά τη δεύτερη φάση της επιχείρησης της Τουρκίας.

Η 15η Ιουλίου μπήκε στη ζωή μας και με ένα κατά φαντασία πραξικόπημα στην Τουρκία, το 2016. Αυτό το πραξικόπημα μοιάζει με το κάψιμο του Ράιχσταγκ κάποτε από τον Χίτλερ, όταν ανήλθε στην εξουσία στη Γερμανία. Ο Χίτλερ έκαψε το Ράιχσταγκ και είπε ότι «το έκαψαν οι κομμουνιστές». Και ύστερα τους αφάνισε με μια τρομερή σφαγή. Ο Ταγίπ Ερντογάν, που είπε για το «πραξικόπημα» στην Τουρκία ότι «αυτό ήταν δώρο Θεού για εμάς», έγινε σκέτος δικτάτορας μετά από αυτό το «πραξικόπημα». Πέρασε το σύνταγμα που ήθελε και απέκτησε όλες τις εξουσίες. Έριξε στη φυλακή όλους όσοι ήταν εναντίον του.

Γι' αυτό αποκαλούμε τον Ιούλιο «τρελό Ιούλιο». Η πληγή του Ιουλίου. Δεν έκλεισαν εκείνες οι πληγές μετά και από πενήντα χρόνια. Δεν θα κλείσουν, ενόσω δεν απαλλάσσεται από όλους τους εχθρούς της η Κύπρος και δεν γίνει ξανά ενιαία. Δεν ξέρω γιατί δεν τιμωρήσαμε καθόλου αυτούς που διέπραξαν εκείνα τα εγκλήματα και τους βιασμούς.