Του Χριστοδουλίδη το… Watergate!

• Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του φημισμένου αμερικάνικου νοσοκομείου John Hopkins, «ένας σύντομος μεσημβρινός ύπνος κάνει καλό στον εγκέφαλο». Καλημέρα… ήρταν δεύτεροι! Οι πρώτοι που το ανακάλυψαν ήταν οι υπάλληλοι του κυπριακού Δημοσίου: που το μεσομέρι διπλώννουν τα για να κόψουν το…κουρίν τους! Με την ευκαιρία (δεν θυμάμαι ποιος το είπε): «Όποιος δεν πιστεύει στην ανάσταση νεκρών δεν έχει παρά να πάει στην έξοδο μιας κυβερνητικής υπηρεσίας την ώρα που σχολάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι»!

• Λεωφόρος Μακαρίου στη Λευκωσία: Τη μιαν ανοίγει, την άλλη κλείει, την παράλλη ξανανοίγει! Ούτε… ακορντεόν να ήταν! Αν μη τι άλλο, της έδωσαν το σωστό όνομα καθώς συνάδει με τις παλινωδίες του τιμώμενου: τη μιαν Ένωση, την άλλη Ανεξαρτησία, την παράλλη αλληξανά Ένωση…

• Σε συνέντευξή του στον ρεπόρτερ Κιάολαν Ρόμπερτσον, ο Φειδίας, μεταξύ των άλλων κλαννιών του, σχολιάζοντας το θέμα των χιλιάδων παιδιών που απήχθησαν από τους Ρώσους εισβολείς στην Ουκρανία, διερωτήθηκε «κατά πόσο αυτά τα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν στους γονείς τους»! Κκιάορκά σου… τζ’ ο Κιάολαν έβαλε φτιν ενός αγράμματου ρόκολου που συγχύζει το στόμα του με τον πισινό του, τζαι αντί να συντυχάννει... κλάννει;!

• Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η επόμενη χρονιά σίγουρα θα είναι καλύτερη από τη φετινή στο υδατικό και η μεθεπόμενη καλύτερη από την επόμενη»! Πιο ξεκάθαρα, πως…»σhειρόττερα που όπως τα εκάμαμε φέτος στο υδατικό δεν γίνεται», δεν θα μπορούσε να το πει!

• Μεταφορά πόσιμου νερού στη Λεμεσό μέσω αγωγού που μετέφερε ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας προνοεί κυβερνητικός σχεδιασμός! Ας το δοκιμάσουν πρώτα η υπουργός Γεωργίας τζαι τζιείνος που την εδιόρισε!

• Γράψετέ το: Σε Watergate του Χριστοδουλίδη θα εξελιχθεί το θέμα της λειψυδρίας. Όχι 13...1.013 κινητές μονάδες αφαλάτωσης να φέρουν, αυτή η κυβέρνηση το καλοκαίρι θα δικαιούται να υπερηφανεύεται πως κράτησε ζωντανή την παράδοση και αναβίωσε το… έθιμο των περικοπών νερού!

• Μετά το «State of the Union», ο ΠτΔ ανακοίνωσε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας θα γίνει «State of the Art»! Εντάξει, αλλά…»State», Πρόεδρε, πότε θα γίνουμε;!

• Αγγλία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία υπέγραψαν έκκληση στο Ισραήλ να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ Κύπρος και Ελλάδα αρνήθηκαν, την ώρα που δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες παιδιά, διατρέχουν άμεσο κίνδυνο λιμού. Καλά, ο δικός μας… τόσος είναι. Αναμενόμενο, από κάποιον που εναγκαλίζεται τον δολοφόνο παιδιών και αμάχων και επικηρυγμένο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας…Ο Μητσοτάκης όμως, που ενομίζαμε πως είσhεν περίτου νουν που τον Χριστοδουλίδη;! Κατά τα άλλα, παραπονιόμαστε για την υποκρισία της διεθνούς κοινότητας! Σαν δεν ντρέπονται, και ο ένας και ο άλλος…

• Από άρθρο της Ράνιας Τζίμα στο «Βήμα» της 25ης Μαΐου: «Όποιος αυτή τη στιγμή δεν υψώνει το ανάστημά του στη θηριωδία του Ισραήλ απέναντι στους άμαχους Παλαιστινίους είναι ξεκάθαρα συνένοχος σε ένα έγκλημα πολέμου».

• Γεάδης Γεάδη, ευρωβουλευτής: «Στόχος του ΕΛΑΜ είναι να μετατρέψει το δικοινοτικό κράτος σε εθνικό ώστε οι Τουρκοκύπριοι να αποτελούν μειονότητα και όχι κοινότητα, όπως προνοεί το Σύνταγμα του 1960»! Αν, μετά και παρά την ήττα μας του ‘74, στόχος αυτών με τους οποίους συναγελάζεται ο Πρόεδρος είναι να βελτιώσουν το Σύνταγμα του ‘60 μετατρέποντας τους Τουρκοκύπριους σε μειονότητα, διερωτώμαι σε τι θα τους…μετέτρεπαν, αν ενικούσαμε!

• «Ενσωμάτωση των μεταναστών» η προτεραιότητα του νεοεκλεγέντα Πάπα, Λέοντος ΙΔ’. «Πέμπτη φάλαγγα οι μετανάστες», κατά τον κρυπτοΕΛΑΜίτη Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Ποιος, είπαμε, είναι ο… αιρετικός;!

• Θα φακκά την κκελλέ του πα’ στον τοίχο ο Τυχικός που λόγω ατυχίας καταδικάστηκε για αποτείχιση…

• Όπως εξήγησε ο Αρχιεπίσκοπος, οι αποτειχισμένοι είναι «ζηλωτές που θεωρούν τους εαυτούς τους άμωμους». Δηλαδή, του Αναστασιάδη, επειδή συστήνεται «άμωμος», τωρά θα του κολλήσουν, πέραν του αποτυχημένου, και τη ρετσινιά του…αποτειχισμένου;!

Γιαννάκης Ηρακλέους