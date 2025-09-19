Ο Νετανιάχου παίζει με τις ζωές των ομήρων

Από την πρώτη στιγμή της άνανδρης και κτηνώδους σφαγής από τρομοκράτες της Χαμάς αθώων Ισραηλινών και ξένων πολιτών που λάμβαναν μέρος στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στο κιμπούτς Ρέιμ του Ισραήλ, αλλά και της σύλληψης περίπου 250 άλλων προσώπων ως ομήρων που μεταφέρθηκαν στη Γάζα, η ηγεσία του Ισραήλ διακηρύσσει ότι αποκλειστικός στόχος των πολεμικών επιχειρήσεων που ξεκίνησε είναι η εξόντωση και εξολόθρευση της Χαμάς και η -με κάθε τρόπο- απελευθέρωση των ομήρων.

Από τότε πέρασαν δύο χρόνια και όμως το Ισραήλ παρά τον ανελέητο χερσαίο και εναέριο βομβαρδισμό και αποκλεισμό της Γάζας, τη δημιουργία εκεί συνθηκών λιμού, και την εκδίωξη χιλιάδων αμάχων Παλαιστινίων από τα σπίτια και την ερειπωμένη γη τους, ούτε τον ένα, ούτε τον άλλο του στόχο πέτυχε.

Η Χαμάς, παρά τα σοβαρά κτυπήματα που δέχθηκε και σε επίπεδο ηγεσίας και σε επίπεδο ανδρών αλλά και εξοπλισμού, «εκπέμπει» ακόμα σημάδια ζωής και εκατοντάδες άνδρες της παραμένουν ακόμη ταμπουρωμένοι στα ερείπια αλλά και τις υπόγειες σήραγγες και τούνελ τους στη Γάζα.

Οι όμηροι, κάποιοι απελευθερώθηκαν, κάποιοι θανατώθηκαν ή πέθαναν σε αιχμαλωσία και κάποιοι – άγνωστος ο ακριβής αριθμός τους - παραμένουν ακόμη στα χέρια της Χαμάς ή άλλων τρομοκρατικών ομάδων.

Τις τελευταίες μέρες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος όπως και η ηγεσία της Χαμας απέρριψε ή υπόσκαψε έως τώρα πολλές απόπειρες της διεθνούς διπλωματίας για επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση και των τελευταίων ομήρων, διέταξε τη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρησή του ισραηλινού στρατού στη Γάζα με στόχο την πλήρη κατάληψή της.

Η επιχείρηση «Άρματα Β του Γεδεών» εξελίσσεται ήδη με επιτυχία, αφού η αντίσταση που συναντά από την αποδεκατισμένη Χαμάς είναι ελάχιστη. Ισραηλινά στρατεύματα και άρματα έχουν μπει για τα καλά στον πυρήνα της πόλης, ανατινάσσουν κτήρια, ισοπεδώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους και υποχρεώνουν όσους κατοίκους απέμειναν σε αυτήν να την εγκαταλείψουν.

Ήδη χιλιάδες έχουν πάρει για άλλη μία φορά τον δρόμο της προσφυγιάς για να σωθούν, χωρίς όμως να έχουν πολλές ελπίδες να το πετύχουν, αφού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα σταματήσει ο ισραηλινός στρατός ή, καλύτερα, ο Νετανιάχου.

Παρά τη διαφαινόμενη όμως επιτυχία της, η ολοκληρωτική ισραηλινή επίθεση στη Γάζα εγκυμονεί έναν τεράστιο κίνδυνο.

Εγκαταλείποντας την πόλη και τις κρυψώνες τους οι τρομοκράτες της Χαμάς πιθανόν να αποφασίσουν - ή για λόγους εκδίκησης ή για πρακτικούς λόγους - να σκοτώσουν όσους όμηρους παραμένουν ακόμη στα χέρια τους. Είναι έτοιμος και πρόθυμος ο Νετανιάχου να θυσιάσει τους Ισραηλινούς ομήρους για να υλοποιήσει τα σχέδιά του για πλήρη κατάληψη της Γάζας;

Και αν εκείνος είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, οι οικογένειες, οι συγγενείς τους και ολόκληρος ο ισραηλινός λαός είναι έτοιμοι να του συγχωρέσουν και ένα τέτοιο έγκλημα;