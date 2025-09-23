Ξανά για τα κλιματιστικά στα σχολεία

Χθες έμειναν εκτός αιθουσών διδασκαλίας οι μαθητές, διαμαρτυρόμενοι για τη μη εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών στα σχολεία τους. Οι υποσχέσεις του Υπουργείου Παιδείας και εν γένει της κυβέρνησης έμειναν για άλλη μια φορά στα χαρτιά αφού σε ελάχιστα σχολεία μπήκε και λειτούργησε κλιματισμός.

Ακόμα και σε κάποιες τάξεις που υπάρχουν κλιματιστικά, όταν τεθούν σε λειτουργία, όπως ανέφεραν χθες απέχοντες μαθητές, πέφτει το ρεύμα εξαιτίας της μη επάρκειας της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής υποδομής. Η μη λειτουργία των κλιματιστικών αλλά και η μη αλλαγή των κανονισμών της στολής ήταν η αιτία της δίωρης αποχής των μαθητών από τα μαθήματά τους χθες Δευτέρα και μάλλον έπεται και συνέχεια.

Η εγκατάσταση κλιματιστικών (ή πιο γενικά ενός καλού συστήματος ψύξης/εξαερισμού) στις αίθουσες διδασκαλίας της Κύπρου θεωρείται από πολλούς ως σημαντική -και υπάρχουν διάφοροι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία, καθώς και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μέχρι στιγμής, παρά τις εξαγγελίες, λίγα έγιναν, ενώ ο φετινός καύσωνας είναι ανυπόφορος σε σχέση με άλλες χρονιές.

Το Υπουργείο Παιδείας ως γνωστόν έχει αποφασίσει την άμεση μελέτη τεχνικών απαιτήσεων για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας. Έγινε πρόταση για πιλοτική εφαρμογή-εγκατάσταση σε 50 σχολεία (10 σε κάθε επαρχία) ως στάδιο δοκιμής και στη συνέχεια ένα τριετές πλάνο για όλα τα σχολεία. Υποτίθεται ότι το πλάνο εγκατάστασης προχωρεί, ωστόσο προκύπτουν νέα, σοβαρά προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες υποδομές των σχολικών μονάδων.

Οι γονείς και εκπαιδευτικοί πιέζουν για επίσπευση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι είναι «κοινωνική και μαθησιακή αναγκαιότητα» η λειτουργία κλιματισμού στις σχολικές αίθουσες.

Η Κύπρος έχει ζεστά καλοκαίρια, υψηλές θερμοκρασίες και σχετική υγρασία. Σε αίθουσες χωρίς κλιματισμό ή χωρίς καλό εξαερισμό, από τον Μάιο μέχρι και τα μέσα του Οκτώβρη, η θερμότητα μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που δυσχεραίνουν την προσοχή, την αντίληψη και τη μάθηση.

Την ίδια στιγμή τίθεται και ένα θέμα δίκαιης μεταχείρισης. Δεν γίνεται κάποια σχολεία να έχουν υποδομές κλιματισμού και κάποια άλλα όχι. Η έλλειψη κλιματισμού σε κάποιες σχολικές μονάδες δημιουργεί ανισότητες. Όλοι οι μαθητές δικαιούνται να έχουν συνθήκες που διευκολύνουν τη μάθησή τους.