Το νέο καθεστώς στο Κυπριακό

Παρά την επιμονή ορισμένων στην αποδόμηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως αυτή ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της επιτυχίας του, είναι προφανές ότι εισερχόμαστε σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα στο Κυπριακό. Ο Τ/Κ ηγέτης είναι ένας μετριοπαθής, ρεαλιστής και σταθερά προσανατολισμένος στη μορφή λύσης του προβλήματος πολιτικός. Η νίκη του δημιουργεί ήδη τα πρώτα σκιρτήματα στη διαδικασία τα οποία ουδείς είναι σε θέση είτε να αμφισβητήσει είτε να ακυρώσει.

Η αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με τη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη και την ομολογία του για ενθάρρυνση από την πολιτική αλλαγή και η προγραμματισμένη επιστροφή στην Κύπρο της απεσταλμένης του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δείχνει καθαρά ότι τα Ηνωμένα Έθνη επιθυμούν να διερευνήσουν το έδαφος για μια νέα άτυπη σύνοδο. Οι διεργασίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν προπομπό για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Μέχρι τώρα ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε την άνεση να επικαλείται την αδιαλλαξία του Ερσίν Τατάρ ως εμπόδιο για την επανεκκίνηση του διαλόγου. Τώρα όμως, με τον Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, αυτή η δικαιολογία δεν υπάρχει. Αντίθετα, προκύπτει μια σημαντική ευκαιρία, την οποία ο Πρόεδρος οφείλει να αξιοποιήσει με πολιτικό θάρρος και δημιουργική διπλωματία.

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε πως μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζεται και το δηλώνει σαφώς ότι είναι ανοικτός και έτοιμος για την επικείμενη προσπάθεια των εμπλεκόμενων μερών και αντιμετωπίζει κατά τρόπο παραγωγικό τη διαδικασία. Ουδείς νοήμων, μακριά από ακρότητες και φανατισμούς εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας, έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τις προθέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αποφύγει να εισέλθει ως Πρόεδρος και ως κυβέρνηση σε μια ανοικτή προεκλογική ανάμειξη τους επόμενους έξι μήνες ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε την αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς και θα επέτρεπε στον Πρόεδρο να εστιάσει στο ουσιαστικό διακύβευμα: την επανέναρξη των συνομιλιών.

Η επικείμενη προσπάθεια στο Κυπριακό θα αποτελέσει το τέλος της διαδικασίας ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Αυτό το αντιλαμβάνεται πλήρως ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Εμείς τολμούμε να πούμε πως σε αυτή τη συνθήκη υπάρχει πλήρης συναντίληψη και από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, παρά την προσπάθεια ακύρωσής του από τους γνωστούς κύκλους που αισθάνονται άνεση με την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Ένα ωστόσο στάτους κβο το οποίο έτσι και αλλιώς δεν θα μείνει ποτέ αναλλοίωτο.