Επειδή εγώ είμαι Κύπριος

Ήταν μια ξεκάθαρη προβοκάτσια του Τουφάν Έρχιουρμαν η υποβολή προτάσεων 10 σημείων και 4 προϋποθέσεων στον Χριστοδουλίδη. Ήταν μια ενέργεια που προκαλούσε, πίεζε την απέναντι πλευρά. Έτσι είναι, δήθεν κάνεις προτάσεις για να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα λύσης, όμως όλες οι προτάσεις που κάνεις είναι μονομερείς. Δεν είναι και για τις δύο πλευρές. Είναι προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν τα συμφέροντα μόνο της τουρκικής πλευράς. Σάμπως και μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να κάνει βήματα για τη δημιουργία αυτής της ατμόσφαιρας. Αν υπέβαλλε και ο Χριστοδουλίδης ένα πακέτο δέκα σημείων, όπως εκείνο που υπέβαλε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο περιεκτικό από εκείνο του Τουφάν.

Ναι, είναι ευθέως πρόκληση και προβοκάτσια αυτό που έκανε ο Τουφάν. Άλλωστε πέτυχε τον σκοπό του. Πριν καν περάσει μια μέρα, ο Χριστοδουλίδης έδωσε στον Τουφάν αυτό που ήθελε. Είπε ότι δεν θα υπάρξει λύση χωρίς την απόσυρση του στρατού και την άρση των εγγυήσεων. Η τουρκική πλευρά περιμένει έτοιμη για να κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά ως εκείνη που δεν επιθυμεί λύση. Αφού είναι έτσι, ιδού μια ευκαιρία για εσένα, Τουφάν. Ο Χριστοδουλίδης τίναξε στον αέρα τις διαπραγματεύσεις πριν καν αρχίσουν, έτσι; Έβαλε στο τραπέζι προτάσεις που δεν θα μπορούσες να αποδεχτείς ποτέ! Τι διαφορά έχει άλλωστε, μήπως οι δικές σου προτάσεις ήταν από αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεχτές; Άλλωστε, μήπως δεν υπέβαλες εκείνες τις προτάσεις για να μην γίνουν αποδεχτές; Ιδού, αντιλαμβανόμενος αυτό, ο Χριστοδουλίδης πέρασε ένα βήμα μπροστά. Η πρώτη σημείωση ήρθε από εσένα λέγοντας «οι προτάσεις του Χριστοδουλίδη είναι άκυρες». Είμαστε συνηθισμένοι στην έκφραση «άκυρη». Είναι έκφραση του Ταγίπ Ερντογάν. Από εκεί το έκλεψες, έτσι δεν είναι; Τι χρειάζεται να κλέβεις εκφράσεις από τον Ερντογάν;

Δεν μπορώ να ξέρω πόσο ειλικρινής είναι ο Χριστοδουλίδης στην επιθυμία για λύση αλλά δεν νομίζω ότι και εσύ είσαι ειλικρινής. Και να θέλεις άλλωστε, δεν μπορείς να είσαι. Τα ηνία σου είναι στα χέρια της Άγκυρας. Σε βλέπω ως εκπρόσωπο της Τουρκίας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όχι των Τουρκοκυπρίων. Όπως ακριβώς έβλεπα και τους προηγούμενούς σου. Νομίζω ότι με οδηγία της Άγκυρας διορίστηκε και ο Μεχμέτ Ντανά ως συνομιλητής. Όμως, ο Οζντίλ Ναμί είχε ζητήσει προσωπικά αυτό το καθήκον και περίμενε ανάθεση. Και ήταν έμπειρος. Επιπλέον, είστε και από το ίδιο κόμμα. Όμως δεν έγινε. Σε αυτό το θέμα υπήρχαν προσδοκίες και στο Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας, το οποίο σου παρείχε μεγάλη στήριξη στις εκλογές. Μπορούσε να ήταν ένας καλός συνομιλητής και ο πρώην δικαστής Τατζιάν Ρεϊνάρ. Και ο Ρασίτ Περτέβ που έχει πολύ ισχυρές διεθνείς σχέσεις. Τέλος πάντων. Δεν έχω να πω κάτι για τον Μεχμέτ Ντανά. Αν έτσι θεώρησε σωστό η Άγκυρα, ας είναι έτσι. Είναι έμπειρος διπλωμάτης. Αντιπρόσωπος της «τδβκ» στη Νέα Υόρκη. Τώρα είναι και σύμβουλος του Τουφάν Έρχιουρμαν και συνομιλητής.

Δεν αναφέρεσαι καθόλου πλέον στη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Ο δε Χριστοδουλίδης πάντα λέει ότι αυτό στοχεύει. Οι προτάσεις που υπέβαλες κατά την πρώτη συνάντηση δεν στοχεύουν στην επανένωση του διαιρεμένου νησιού. Σκοπός σου είναι να ενισχύσεις το κράτος-φάντασμα που βρίσκεται στον βορρά. Και, φυσικά, να παραμείνεις προσηλωμένος στα συμφέροντα της Τουρκίας στο νησί. Είσαι πιο πολύ Τούρκος παρά Κύπριος. Ακόμα και να απογοητεύτηκαν σε αυτή την πρώτη συνάντηση εκείνοι που σε ψήφισαν και γιόρτασαν με ενθουσιασμό τη νίκη σου προς το παρόν σωπαίνουν. Όμως, δεν θα διαρκέσει επί μακρόν αυτή η σιωπή τους. Μπροστά σου υπάρχουν πολύ σοβαρές εξετάσεις. Για παράδειγμα, η πρώτη εξέταση είναι το Θεολογικό Κολέγιο που προγραμματίζεται να ανεγερθεί στην Αμμόχωστο. Ο Ταγίπ Ερντογάν πιέζει για να γίνει. Όμως, αντιτίθεται σε αυτό όλη η αντιπολίτευση εδώ. Και όλοι σού κάνουν έκκληση να μην υπογράψεις το πρωτόκολλο που υπογράφηκε με την Τουρκία. Τώρα βρίσκεται στο δικό σου τραπέζι. Τι θα κάνεις; Θα το υπογράψεις; Έλεγες συνεχώς πως «εγώ δεν θα καβγαδίσω με την Τουρκία». Θα τολμήσεις τώρα αυτόν τον αναπόφευκτο καβγά; Ούτως ή άλλως, ακόμα και να το υπογράψεις, εκείνοι που σε ψήφισαν δεν έχουν και πολύ δικαίωμα να σε επικρίνουν. Ούτως ή άλλως, τους είπες ότι δεν θα καβγαδίσεις καθόλου με την Τουρκία. Εκείνοι που σε ψήφισαν το έκαναν εν γνώσει τους. Έτσι δεν είναι;

Όσον αφορά τον Χριστοδουλίδη. Αυτά που είπε μπορεί να είναι άκυρα για εσένα, όμως για εμένα δεν είναι άκυρα. Γιατί; Επειδή εγώ είμαι από εδώ. Είμαι Κύπριος.