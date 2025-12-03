Στη σκιά του δράκου

Φαίνεται ότι γίνεται το αναμενόμενο. Απλώνει χέρι στην Κύπρο η Αμερική που βιώνει υπέρμετρο ενθουσιασμό. Μάς έκλεισε το μάτι ο Τομ Μπάρακ. Ο «κυβερνήτης Μέσης Ανατολής» της Αμερικής. Ουσιαστικά είναι ο πρέσβης στην Τουρκία, όμως μπορείτε να τον αποκαλέστε και εσείς κυβερνήτη Μέσης Ανατολής, όπως όλοι. Ο κυβερνήτης που σχεδιάζει εκ νέου τη Μέση Ανατολή. Δεν έμεινε χώρα την οποία δεν κανόνισε. Είναι η σειρά της Κύπρου. Και φυσικά της Τουρκίας και της Ελλάδας. Χάραξε ένα πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και η Κύπρος με την Τουρκία και την Ελλάδα. Η Κύπρος είναι εκ των ων ουκ άνευ, λέει! Η Κύπρος έχει έναν πολύ κρίσιμο ρόλο στην περιοχή, λέει. Για να βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει, λέει, να συμπεριληφθεί στο σχέδιο και η Κύπρος. Ίσως θυμάστε. Πριν ορισμένο χρονικό διάστημα ο Ταγίπ Ερντογάν είχε πει ότι «συμπεριλαμβάνουν την Κύπρο στα σχέδιά τους». Άρα ήταν ενήμερος πριν από εμάς. Χρειάζεται, λέει, μια νέα τάξη πραγμάτων και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτός είναι και ο στόχος της Αμερικής, λέει. Ρώτησαν τον Μπάρακ: «Τι οδικό χάρτη σκέφτεστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;» Είπε το εξής: «Αυτό που βλέπουμε στον κόσμο είναι το εξής: Να αφήσουμε στην άκρη τον πόνο του παρελθόντος και να σχηματίσουμε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου πλαισίου και δυναμική».

Μέχρι εδώ είναι εντάξει; Αν είναι εντάξει, να συνεχίσουμε. Υπάρχουν φήμες ότι ο Τραμπ μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο της Ουκρανίας στην Κύπρο. Φαίνεται ως είδηση με πηγή τουρκική. Σίγουρα έτσι επιθυμεί η Τουρκία να γίνει. Σε ένα τέτοιο σχέδιο εκείνη θα βγει πιο πολύ κερδισμένη. Τι υπάρχει στο σχέδιο της Ουκρανίας, το οποίο δεν αποδέχεται ο Ζελένσκι; Να μείνουν στη Ρωσία τα εδάφη τα οποία κατέκτησε από την Ουκρανία. Αυτό είναι το σημαντικότερο άρθρο. Στο σχέδιο δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό το οποίο θα αναγκάσει την Ρωσία να προβεί σε υποχώρηση. Τι θα γίνει αν εφαρμοστεί στην Κύπρο το σχέδιο της Ουκρανίας; Μήπως γίνεται η Ρωσία Τουρκία και η Ουκρανία Κύπρος; Είναι αποδεχτό αυτό;

Εκείνοι που δείχνουν αυτά τα σχόλια σίγουρα ξεκινούν από το γεγονός ότι ο Τραμπ αγαπά τον Ερντογάν. Ναι, όποτε τον βλέπει ο Τραμπ χαϊδεύει τον Ερντογάν με τα πιο γλυκά λόγια. Όμως, δεν χρειάζεται να τον ικανοποιήσει για να αποσπάσει κάτι από αυτόν. Ο έλεγχος του Ερντογάν βρίσκεται στα χέρια του Τραμπ. Όποτε θέλει τραβάει αυτό το σχοινί. Και ο Ερντογάν θα χάσει τα πάντα μέσα σε μια στιγμή. Επιπλέον, το Ισραήλ είναι σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι θα επιτρέψει να αδικηθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά σε ένα νέο σχέδιο. Το Ισραήλ, το οποίο ενοχλείται από τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία, δεν ενοχλείται και στην Κύπρο; Αν έρθει σχέδιο των ΗΠΑ, σίγουρα ο Μπαράκ θα καθορίσει το πλαίσιό του. Να περιμένουμε να δούμε. Όμως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις. Είναι φανερό ότι το Κυπριακό βρίσκεται στα πρόθυρα ενός νέου σταδίου. Δηλαδή, αφού οι μεγάλοι παίκτες ετοιμάζονται να ενεργοποιηθούν, χάνεται η ουσία των συνομιλιών των εδώ ηγετών. Να δούμε τι γίνεται πάλι…

Ο Χριστοδουλίδης αποδέχτηκε τις τρεις από τις τέσσερις προϋποθέσεις του Τουφάν Έρχουρμαν; Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση. Όμως, κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε αν τις αποδέχτηκε. Γιατί τις αποδέχτηκε; Σίγουρα επειδή αντιλήφθηκε ότι δεν είναι και πολύ πρόθυμη να διαπραγματευτεί για συνολική λύση η τουρκική πλευρά. Αν τις απορρίψει, η τουρκική πλευρά δεν θα καθίσει καθόλου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Ποιο είναι το άρθρο το οποίο δεν αποδέχεται, λέει; Το διαζύγιο πριν τον γάμο; Δηλαδή, ακόμα και αν καταλήξουν χωρίς αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις που δεν θα είναι ανοικτού τέλους, να μην θεωρηθεί πως τέλειωσαν τα πάντα. Να μην πάρει ο καθένας τον δικό του δρόμο. Να μην χωρίσουμε δηλαδή. Ο Τουφάν ζητά άλλωστε να συζητήσει μέτρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή της τουρκικής πλευράς περισσότερο από τη συνολική λύση. Επιδιώκει να ενισχύσει την ύπαρξη του κράτους - φάντασμα στον βορρά. Ονειρεύεται σχέσεις γειτονίας και όχι να ζήσει σε ένα σπίτι με τους Ελληνοκύπριους. Είναι πάρα πολύ πιο πίσω από τον Μουσταφά Ακιντζί. Διαβάσατε τη δήλωση που έκανε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό τις προάλλες ο Ακιντζί; Μετά την αρνητική ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής στο Κραν Μοντάνα, λέει, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου ζήτησε από αυτόν να δηλώσει πως «έκλεισε το κεφάλαιο της ομοσπονδίας, δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη». «Βγες και δήλωσέ το», του είπε. Ο Ακιντζί το απέρριψε, λέει. Αν ήταν ο Τουφάν, θα το απέρριπτε;