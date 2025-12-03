Το κυπριακό απόστημα ως καρκίνωμα στον χρόνο

«Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει κυνηγημένο μου πουλί/σε πήρε κάποτε η δύση σε ξαναπαίρνει η ανατολή…»

Το τραγούδι αυτό του Μάνου Λοϊζου, μου ήρθε στο μυαλό αστραπιαία μόλις είδα τον πρωτοσέλιδο τίτλο του χθεσινού «Πολίτη».

Σύμφωνα πάντα με δηλώσεις που αποδίδονται στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, δεν αποκλείεται σύντομα ο Τραμπ να τα… παρατήσει όλα και να ασχοληθεί με τη γεφύρωση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας και με το «απόστημα», όπως ονομάζει το Κυπριακό…

«Το κυπριακό απόστημα», για να εξηγούμαστε καλύτερα, θα απλωθεί σε έναν τεράστιο χάρτη πάνω στο οβάλ γραφείο του πλανητάρχη και μια ντουζίνα σύμβουλοι θα τον περιμένουν να αποφασίσει… Αφού πρώτα ενημερωθεί για τα σενάρια που θα παίξουν για την εγχείρηση και θεραπεία του αιώνα. Για να θεραπευτεί το απόστημα του αιώνα. Το κυπριακό «αγκάθι»…

Πρώτα, όμως, πρέπει ο πλανητάρχης να ενημερωθεί ποιες είναι οι διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας. Αν υπάρχουν ακόμα διαφορές…

Σύμφωνα πάντα με τις ελληνικές θέσεις δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές. παρά μόνο η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δυο χωρών. Η πιο προχωρημένη πατριωτική θέση του ελληνικού κράτους είναι πως το Κυπριακό δεν αποτελεί ελληνοτουρκική διαφορά. Οκέι…

Οι δε Τούρκοι θα λένε πως όλα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι διαφιλονικούμενα! Από το Αιγαίο μέχρι την Κρήτη, και γιατί όχι και κάποια νησιά του Ιονίου πελάγους, που βρίσκονται διαγωνίως απέναντι από τη Λιβύη…

Ο Ντόναλτ Τραμπ μόλις τα ακούσει όλα αυτά, δεν θα μπει σε σπαζοκεφαλιά, αλλά με την ευφυΐα που ξεχειλίζει από τους νευρώνες του εγκεφάλου του, θα ξεστομίσει σε μερικά λεπτά το περιεχόμενο της… γέφυρας ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία και Κύπρο.

Αφού πάρει τη γνωστή μεγαλόσχημη γκριμάτσα του, θα ξεφουρνίσει ένα λεκτικό τόμαχοκ: «Μοιράστε τα όλα»! Και τι θα γίνει με το απόστημα της Κύπρου; Ο Τραμπ έχει πάντα τη μαγική λύση: «Να επιστραφεί η Αμμόχωστος στους Ανορθωσιάτες, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα επιστρέψουν και οι νεοσαλαμιναίοι Βαρωσιώτες στα σπίτια τους»…

Σε αντάλλαγμα οι Ελληνοκύπριοι θα παραδώσουν όλη τη νεκρή ζώνη στους Τούρκους για να οριστικοποιηθούν τα σύνορα μιας συνομοσπονδίας και η Κυπριακή Δημοκρατία θα μετονομαστεί σε Ελληνοτουρκική Ομόσπονδη Δημοκρατία. Αντί ΔΔΟ να γίνει ΕΟΔ.

Πληροφορίες που φτάνουν στη στήλη από τη Βενεζουέλα, αναφέρουν, πως μόλις ξεμπερδέψει με τον Μαδούρο θα έρθει ιπτάμενος στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, όπου θα κάνει δηλώσεις για την έναρξη της εγχείρησης για αφαίρεση του κυπριακού αποστήματος.

Το μόνο σοβαρό από τα πιο πάνω, είναι πως ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα δεν είναι σωστά πληροφορημένος. Πως το λεγόμενο απόστημα, δεν είναι παρά ένα καρκίνωμα που έχει αφεθεί στη χημειοθεραπεία του χρόνου…