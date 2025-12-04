Πολύ καλά αποφάσισε ο Γιώργος Χατζιδάκις

Αντίστροφη μέτρηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΑΣ

Μέσα στον κατακλυσμό των διαφημίσεων και των λοιπών εκπτωτικών προσφορών προσπαθούν να αναπνεύσουν και ξεχωριστές ειδήσεις με τρομερό ενδιαφέρον… Δεν ξέρω αν στην επικαιρότητα που αντιλήφθηκε η προσοχή σας περιλαμβάνεται και η αντιπαράθεση μεταξύ δυο καλλιτεχνών και του υιού του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του Μάνου Χατζιδάκι δεν έδωσε την άδεια σε Μποφίλιου και Χαρούλη να κάνουν παγκόσμια περιοδεία κάτω από τα ονόματα Χατζιδάκι και Θεοδωράκη.

Αμέσως υπήρξε διχασμός στην ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα. Άλλοι «γιατί όχι» και άλλοι «δικαιούται να αποφασίσει μόνο ο κάτοχος της άδειας. Ο τελευταίος που βγήκε χθες με δημόσια τοποθέτηση είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα: «Αγνόησαν προκλητικά την βούλησή του, και είναι θέμα ηθικής», υπογράμμισε ο Ξαρχάκος. Για να συμπληρώσει τα αυτονόητα: «Ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου. Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ, είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό. Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο, τονίζει ο Σ. Ξαρχάκος: «Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δεν δόθηκε, εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών. Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής, "ηθικό δικαίωμα" λέγεται (αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο. Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα, με βάση τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης».

Παρακολουθώντας την αντιπαράθεση, ας μου επιτραπεί και η δική μου γνώμη. Η Μποφίλιου και ο Χαρούλης δεν είναι φωνές που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν Μάνο Χατζιδάκι. Η Νατάσα είναι… στρατευμένη επαναστάτρια… Επί Τσίπρα διαλαλούσε πως οι Έλληνες ήρθε η ώρα που πρέπει να πάρουν τα όπλα και να ανεβούν αντάρτες στα βουνά!.. Με αυτόν τον ψυχισμό πώς να ερμηνεύσεις την ευγένεια που εκπέμπει ο Μάνος Χατζιδάκις;

Αμ και το άλλο; Τύπωσαν αφίσα με τον Παρθενώνα κι από κάτω έβαλαν τα ονόματά τους! Αν το έβλεπε αυτό ο Μάνος, θα τους έστελνε απ' εκεί που ήρθαν! Ο ίδιος πάντα τόνιζε πως δεν του αρέσει να το παίζει και πολύ Έλληνας.

Ιδιότροπος ο Μάνος Χατζιδάκις; Μα για αυτό διάλεξε για κληρονόμο και δικαιούχο τον υιό του Γιώργο… Να κρατήσει μακριά κάθε ιδιοτελή πειρατή!