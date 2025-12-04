ΗΠΑ: Η στιγμή που πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας εκτοξεύεται από F-16 πριν από τη συντριβή στην έρημο της Καλιφόρνια (Βίντεο)

Mαχητικό αεροσκάφος της επίλεκτης μοίρας επιδείξεων Thunderbirds της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην έρημο της Καλιφόρνια. Ο πιλότος του F-16C Fighting Falcon κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και νοσηλεύεται χωρίς απειλητικά τραύματα.

Το F-16C Fighting Falcon συνετρίβη γύρω στις 10:45 π.μ. κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής «πάνω από ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια», σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης Nellis στη Νεβάδα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε «έκτακτη ανάγκη», περίπου 290 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Η σύντομη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της συντριβής.

Η συντριβή της Τετάρτης βρίσκεται υπό διερεύνηση και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας, ανέφερε η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Thunderbirds, που σχηματίστηκαν το 1953, εξασκούνται εποχιακά στην αεροπορική βάση Nellis κοντά στο Λας Βέγκας. Τα αεροσκάφη που εδρεύουν εκεί περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 Falcon και F-22 Raptor, καθώς και αεροσκάφη επίγειας επίθεσης A-10 Warthog.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS