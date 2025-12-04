Σαλάτα με ροδάκινα, προσούτο και μοτσαρέλα

Μια δροσιστική σαλάτα με άρωμα Ιταλίας μας φτιάχνει ο chef Γιώργος Τσούλης. Το τέλειο συνοδευτικό σε κάθε γεύμα σας.

Υλικά

100 γρ. baby ρόκα

100 γρ. προσούτο, σε φέτες

1 ροδάκινο, κομμένο σε φέτες

1 μοτσαρέλα burrata

5 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μέλι

3 φύλλα βασιλικό, ψιλοκομμένα

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Σε μια πιατέλα απλώνουμε τη ρόκα, τις φέτες Προσούτο, τις φέτες ροδάκινο. Έπειτα σπάμε και απλώνουμε τη burrata.

2 Σε ένα μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το μέλι, το βασιλικό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Γαρνίρουμε τη σαλάτα με το μείγμα και σερβίρουμε.