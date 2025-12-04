Σαλάτα με ροδάκινα, προσούτο και μοτσαρέλα

Μια δροσιστική σαλάτα με άρωμα Ιταλίας μας φτιάχνει ο chef Γιώργος Τσούλης. Το τέλειο συνοδευτικό σε κάθε γεύμα σας.
Υλικά
100 γρ. baby ρόκα
100 γρ. προσούτο, σε φέτες
1 ροδάκινο, κομμένο σε φέτες
1 μοτσαρέλα burrata
5 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. μέλι
3 φύλλα βασιλικό, ψιλοκομμένα
Αλάτι
Πιπέρι
Εκτέλεση
1 Σε μια πιατέλα απλώνουμε τη ρόκα, τις φέτες Προσούτο, τις φέτες ροδάκινο. Έπειτα σπάμε και απλώνουμε τη burrata.
2 Σε ένα μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το μέλι, το βασιλικό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Γαρνίρουμε τη σαλάτα με το μείγμα και σερβίρουμε.