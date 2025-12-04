Kακοκαιρία "BYRON": Τι κάνω όταν βρίσκομαι στο αυτοκίνητο;

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τα πρώτα χιόνια φέρνει η κακοκαιρία "BYRON", η οποία βρίσκεται καθοδόν προς την Κύπρο, με κύρια χαρακτηριστικά, τον παγετό, τα χιόνια καθώς και καταιγίδες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Να φροντίσω το όχημά μου να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.

Να χρησιμοποιώ πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κλπ.).

Να φορώ πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Να ενημερώνομαι για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσω.

Να ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου.

Να φροντίζω ώστε να είναι εφοδιασμένο το αυτοκίνητο με αρκετά καύσιμα.

Να μειώνω ταχύτητα και να αφήνω αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορώ να σταματήσω με ασφάλεια.

Να μη φρενάρω απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπώ της πορείας μου. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργώ και όταν πρόκειται να επιταχύνω ή να στρίψω.

Να έχω αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνομαι πιο εύκολα αντιληπτός, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.

Να διατηρώ τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός μου πάντα καθαρούς.

Να οδηγώ με χαμηλή ταχύτητα για να έχω τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός μου.

Να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν διασχίζω γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.

Αν οδηγώ σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγω τους χιονισμένους χωματόδρομους.

Να έχω στο νου μου ότι ενδεχομένως χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσω το όχημά μου όταν οδηγώ σε παγωμένο δρόμο.

Εάν ακινητοποιηθεί το όχημά μου:

Να μην προσπαθήσω να «γκαζώσω» για να απεγκλωβιστώ, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία.

Να μετακινήσω δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές προκειμένου να διώξω το χιόνι από τους τροχούς.

Να ειδοποιήσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Να παραμείνω στο αυτοκίνητό μου και να ανάβω τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ότι η εξάτμιση είναι καθαρή από χιόνι.

Σε περίπτωση που μετακινηθώ εκτός πόλεως: