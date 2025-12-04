Kακοκαιρία "BYRON": Τι κάνω όταν βρίσκομαι στο αυτοκίνητο;

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τα πρώτα χιόνια φέρνει η κακοκαιρία "BYRON", η οποία βρίσκεται καθοδόν προς την Κύπρο, με κύρια χαρακτηριστικά, τον παγετό, τα χιόνια καθώς και καταιγίδες.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Να φροντίσω το όχημά μου να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.
- Να χρησιμοποιώ πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κλπ.).
- Να φορώ πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
- Να ενημερώνομαι για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσω.
- Να ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου.
- Να φροντίζω ώστε να είναι εφοδιασμένο το αυτοκίνητο με αρκετά καύσιμα.
- Να μειώνω ταχύτητα και να αφήνω αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορώ να σταματήσω με ασφάλεια.
- Να μη φρενάρω απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπώ της πορείας μου. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργώ και όταν πρόκειται να επιταχύνω ή να στρίψω.
- Να έχω αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνομαι πιο εύκολα αντιληπτός, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.
- Να διατηρώ τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός μου πάντα καθαρούς.
- Να οδηγώ με χαμηλή ταχύτητα για να έχω τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός μου.
- Να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν διασχίζω γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.
- Αν οδηγώ σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγω τους χιονισμένους χωματόδρομους.
- Να έχω στο νου μου ότι ενδεχομένως χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσω το όχημά μου όταν οδηγώ σε παγωμένο δρόμο.
Εάν ακινητοποιηθεί το όχημά μου:
- Να μην προσπαθήσω να «γκαζώσω» για να απεγκλωβιστώ, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία.
- Να μετακινήσω δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές προκειμένου να διώξω το χιόνι από τους τροχούς.
- Να ειδοποιήσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές.
- Να παραμείνω στο αυτοκίνητό μου και να ανάβω τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ότι η εξάτμιση είναι καθαρή από χιόνι.
Σε περίπτωση που μετακινηθώ εκτός πόλεως:
- Φροντίζω, πριν ξεκινήσω, να ενημερωθώ για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
- Προγραμματίζω το ταξίδι μου, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
- Ελέγχω την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου μου.
- Βεβαιώνομαι ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου είναι γεμάτο καύσιμα.
- Φροντίζω να έχω μαζί μου κουτί πρώτων βοηθειών.