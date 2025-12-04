Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Περιορίζουν και άλλο τον ρόλο του διευθυντή

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Μείωση της μεταβατικής περιόδου από τα πέντε χρόνια που προνοεί το νομοσχέδιο στα τρία χρόνια

«Κουτσουρεμένος» ο ρόλος του διευθυντή στο νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων όπως τροποποιηθεί-μειωθεί ακόμη περισσότερο η βαρύτητα του λόγου του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση. Αν το ν...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα