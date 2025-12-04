Φωτιά σε δύο οχήματα στην Μεσόγη

Υπόθεση εμπρησμού δύο οχημάτων στην επαρχία Πάφου διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία γύρω στις 1:50 τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε δύο οχήματα στη Μεσόγη.

Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σταθμευμένα στο πίσω μέρος έκθεσης πώλησης οχημάτων.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές συνολικής αξίας περίπου 35.000 ευρώ.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των φερόμενων δραστών.