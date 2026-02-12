Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος μετά από σοβαρή οδική σύγκρουση στην Αγλαντζιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Σοβαρή οδική σύγκρουση, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία, με θύμα 26χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2:20 το απόγευμα στη λεωφόρο Αγλαντζιάς, στην Αγλαντζιά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά τραύματα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του 26χρονου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τα αίτια της σύγκρουσης.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΓΛΑΝΤΖΙΑΤΡΟΧΑΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα