Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος μετά από σοβαρή οδική σύγκρουση στην Αγλαντζιά

Σοβαρή οδική σύγκρουση, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία, με θύμα 26χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2:20 το απόγευμα στη λεωφόρο Αγλαντζιάς, στην Αγλαντζιά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά τραύματα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του 26χρονου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τα αίτια της σύγκρουσης.