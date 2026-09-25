Εφετείο: Από δύο σε τρία χρόνια η ποινή για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Το Εφετείο αύξησε από δύο σε τρία χρόνια την ποινή φυλάκισης άνδρα, υπηκόου Σομαλίας, για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, κρίνοντας ότι η πρωτόδικη ποινή ήταν «έκδηλα ανεπαρκής» σε σχέση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα κατά της ποινής που επιβλήθηκε από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί πέντε κατηγορίες για απειλή, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, περιορισμό της ελευθερίας, κοινή επίθεση και σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση της συμβίας του. Το Κακουργιοδικείο του επέβαλε άμεση φυλάκιση δύο ετών για την τελευταία κατηγορία, χωρίς πρόσθετες ποινές για τις υπόλοιπες, καθώς τα γεγονότα τους περιλαμβάνονταν στην ίδια συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2025, στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι. Μετά από διαφωνία, όταν ο κατηγορούμενος ζήτησε από τη συμβία του να τον μεταφέρει με το όχημά της για αγορά ναρκωτικών, άσκησε επανειλημμένα βία σε βάρος της.

Ο άνδρας τη χτύπησε στο σώμα και στον λαιμό, με αποτέλεσμα να χάσει για περίπου πέντε λεπτά τις αισθήσεις της. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, συνέχισε να τη χτυπά και της είπε ότι θα πήγαινε ο ίδιος στην Αστυνομία για να την καταγγείλει, υποστηρίζοντας ότι ήταν ανήλικος και ότι εκείνη τον κακοποιούσε. Η γυναίκα τον προέτρεψε να μεταβεί στην Αστυνομία, ώστε να μπορέσει να διαφύγει από το διαμέρισμα. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος την εκφόβισε τοποθετώντας μικρό μαχαίρι στον λαιμό της και τη χτύπησε με καλώδιο φορτιστή.

Η γυναίκα επιχείρησε να καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία και ο κατηγορούμενος τη συνόδευσε, αρνούμενος ότι την είχε χτυπήσει. Όταν προσπάθησε εκ νέου να τον καταγγείλει, εκείνος μπήκε στο όχημά της και, από τη θέση του συνοδηγού, έστρεψε το τιμόνι, αλλάζοντας την κατεύθυνση του οχήματος.

Η γυναίκα σταμάτησε το όχημα και προσπάθησε να φύγει, όμως ο κατηγορούμενος τη χτύπησε στο πρόσωπο. Εκείνη κατέβηκε και άρχισε να τρέχει, αλλά ο άνδρας την καταδίωξε, την έβαλε ξανά στο όχημα και την ανάγκασε να οδηγήσει προς το διαμέρισμα.

Όταν έφτασαν εκεί, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει ξανά και σταμάτησε διερχόμενο όχημα, ζητώντας από τον οδηγό να τη μεταφέρει σε αστυνομικό σταθμό. Ακολούθως, αστυνομικοί τη συνόδευσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες και εκδορές στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε στην έφεση ότι η ποινή δεν αντανακλούσε τη σοβαρότητα και την έκταση των αδικημάτων, ούτε την ανάγκη επιβολής αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Το Εφετείο σημείωσε ότι μπορεί να επέμβει σε πρωτόδικη ποινή όταν αυτή είναι αντικειμενικά «έκδηλα ανεπαρκής» ή «έκδηλα υπερβολική», ή όταν έχει σημειωθεί σφάλμα αρχής.

Στην προκειμένη περίπτωση, έκρινε ότι υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ της σοβαρότητας των αδικημάτων και της ποινής. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «οι περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης ήταν ιδιαιτέρως σοβαρές», τόσο σε σχέση με τις πράξεις του εφεσίβλητου όσο και με τη διάρκειά τους.

Το Εφετείο τόνισε ότι η βία δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είχε διάρκεια και επαναληπτικότητα, στοιχεία που το Κακουργιοδικείο είχε αναγνωρίσει ως επιβαρυντικούς παράγοντες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κατάληξη του Κακουργιοδικείου ως προς το ύψος της ποινής «αντικειμενικά ιδωμένη και όχι ως υποκειμενική άποψη των μελών του Εφετείου, δεν είναι ανάλογη της σοβαρότητας των αδικημάτων, της έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας και της αναγκαιότητας για επιβολή αποτρεπτικών ποινών».

Το Εφετείο υπογράμμισε τη σημασία της αποτρεπτικής λειτουργίας της ποινής στα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, σημειώνοντας ότι η βία στο πλαίσιο προσωπικών και οικογενειακών σχέσεων δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή και πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα.

Καταλήγοντας, έκρινε ότι η παρέμβασή του ήταν «αναγκαία», καθώς «η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης 2 ετών κρίνεται έκδηλα ανεπαρκής». Ως εκ τούτου, αποφάσισε ότι η ποινή θα πρέπει να αντικατασταθεί με φυλάκιση τριών ετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ