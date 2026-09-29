Αναρτήσεις στα social media «φέρνουν» 27 πρόσωπα στην Αστυνομία - Ο Βύρωνας Βύρωνος εξηγεί τι απαγορεύεται την ημέρα των εκλογών (ηχητικό)

Στη διερεύνηση 27 προσώπων για περισσότερες από 100 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έγιναν την παραμονή και την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, προχωρεί η Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία του Εφόρου Εκλογής.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, διευκρίνισε ότι η διερεύνηση δεν αφορά μόνο την περίπτωση της Θεανώς Καλαβανά, αλλά και άλλα πρόσωπα, τα οποία εντοπίστηκαν έπειτα από έρευνα του Εφόρου Εκλογής.

Όπως ανέφερε, η Αστυνομία εξετάζει κατά πόσο οι αναρτήσεις παραβιάζουν το άρθρο 63 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων νόμου, το οποίο προβλέπει περιορισμούς για την παραμονή και την ημέρα της ψηφοφορίας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, λαμβάνονται καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα ετοιμαστεί έκθεση που θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Ο κ. Βύρωνος διευκρίνισε ότι το γεγονός πως τα πρόσωπα βρίσκονται υπό διερεύνηση δεν σημαίνει ότι είναι ένοχα, καθώς σκοπός των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν αδικήματα. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο οι αναρτήσεις να έγιναν από λογαριασμούς με ψευδώνυμα, ανέφερε ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, γίνονται ενέργειες για τον εντοπισμό των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τους λογαριασμούς.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο η Αστυνομία διερευνά και άλλες περιπτώσεις πέραν της συγκεκριμένης καταγγελίας, ο εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι οι εξετάσεις αφορούν την καταγγελία που έχει ενώπιόν της η Αστυνομία. Πρόσθεσε ότι και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν υποβληθεί καταγγελίες για ενδεχόμενες παραβιάσεις, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να αναφέρει εάν οι υποθέσεις αυτές οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου ή κατέληξαν σε καταδίκες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσο η διερεύνηση αναρτήσεων πολιτικού περιεχομένου συνιστά περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και για την απασχόληση αστυνομικών και άλλων δημόσιων λειτουργών με τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Ο κ. Βύρωνος απάντησε ότι η Αστυνομία δεν θεσπίζει νόμους, αλλά διερευνά καταγγελίες για ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Ακούστε την παρέμβαση του Βύρωνα Βύρωνος στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 29-09-2026