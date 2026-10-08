Αστυνομικά μέτρα για τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέλη της θα βρίσκονται στην περιοχή, τόσο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων όσο και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κοινό καλείται να αποφεύγει, όπου είναι δυνατόν, τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύει υπομονή και να ακολουθεί τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, βάσει του Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής οφείλει να διασφαλίζει την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της συγκέντρωσης ή παρέλασης. Οφείλει επίσης να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης στην περιοχή όπου αυτή πραγματοποιείται ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό, ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή, και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Η νομοθεσία παρέχει στην Αστυνομία τη δυνατότητα να επιβάλλει περιορισμούς σε συγκέντρωση ή παρέλαση, καθώς και να διατάσσει τη διάλυσή της, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως εάν η συγκέντρωση παύσει να είναι ειρηνική, διεξάγεται κατά παράβαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί ή υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Προβλέπεται επίσης η διάλυση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς.

Η Αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι, εάν υπάρχει εύλογη υποψία πως συγκέντρωση ενδέχεται να καταστεί μη ειρηνική λόγω πράξεων προσώπου ή στο πλαίσιο διάπραξης ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από άτομο που αποκρύπτει, καλύπτει ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί, μπορεί να το διατάξει να αφαιρέσει το αντικείμενο, το προϊόν ή το τέχνασμα που το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ