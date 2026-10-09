Μεγάλη ταλαιπωρία για οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού

Αρκετοί οδηγοί εκφράζουν παράπονα για την κατάσταση που επικρατεί λόγω οδικών εργασιών, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη τροχαία κίνηση προκαλεί καθυστερήσεις και δυσκολεύει την καθημερινή μετακίνηση γονέων και εργαζομένων. Όπως αναφέρουν, ανάλογες εργασίες πραγματοποιούνται συνήθως κατά τις βραδινές ώρες, όταν η κυκλοφορία είναι περιορισμένη, και καλούν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να επανεξετάσουν τον προγραμματισμό τους, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία είχε ενημερώσει για αυξημένη τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, από το ύψος του ζυγιστικού σταθμού Κουκλιών μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, λόγω των εργασιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Αγία Βαρβάρα έχουν κλείσει και η τροχαία κίνηση διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα, όπου εφαρμόζεται αμφίδρομη κυκλοφορία.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.