Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν είπε: «Οι τρέλες δεν είναι δική μου δουλειά. Εδώ δεν είναι τόπος για τρέλες. Δεν χρειάζονται ούτε θεατρινισμοί. Αλλά αν μου πείτε για ανατροπή των τετριμμένων, αυτό είναι εφικτό. Είναι μάλιστα στην ατζέντα μου... Το σημαντικό είναι η χρονική συγκυρία».

Ερωτηθείς αν θα αναλάβει μονομερείς και απρόσμενες πρωτοβουλίες στο Κυπριακό, απάντησε ότι «δεν θα κάνω τρέλες, αλλά το σπάσιμο των στερεοτύπων είναι στην ατζέντα». Δεν θέλησε, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πρόσθεσε ότι ορισμένοι κύκλοι επιβιώνουν μέσω της μη λύσης του Κυπριακού. «Η μη λύση μετατράπηκε σε επάγγελμα. Αν υπάρξει λύση, υπάρχουν άνθρωποι που θα μείνουν άνεργοι», είπε.

Οι Τουρκοκύπριοι, συνέχισε, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους. «Απομακρυνθήκαμε όλο και περισσότερο από τα παγκόσμια ζητήματα, κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Είμαστε σε θάλαμο αντήχησης (echo chamber)». Αν δεν υπάρξει λύση, πρέπει να γίνουν βήματα για να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα στον διεθνή χώρο, πρόσθεσε. «Η λύση φυσικά και αυξάνει πολύ τις δυνατότητες αναγνώρισης. Ωστόσο, δεν δέχομαι να λέμε ότι είναι αδύνατο χωρίς λύση. Πρέπει να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παράθυρα προς τα έξω», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι η διαβούλευση με την Άγκυρα είναι αναπόφευκτη και ζωτικής σημασίας. «Στις σχέσεις με την Τουρκία δεν βιώνω ένταση, μπορώ να εκφράζω άνετα τις σκέψεις μου, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διπλωματικές σχέσεις είναι σημαντική», είπε.

«Νοιάζομαι για το αποτέλεσμα. Το να μαζεύω χειροκροτήματα και εύσημα δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν ζω με συνθήματα. Η γλώσσα, το ύφος είναι πολύ σημαντικά. Η χρήση της γλώσσας είναι υπαρξιακό ζήτημα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιείται στη «διοίκηση του κράτους» έχει σημασία. «Αν η κοινωνία σου πρόκειται να ντραπεί εξαιτίας μιας λέξης σου, αν πρόκειται να σύρεις την κοινωνία σου στην καταστροφή με μια πρότασή σου, μην κάνεις αυτή τη δουλειά».

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, ο οποίος συχνά του ασκεί έντονη κριτική επειδή δεν στηρίζει την πολιτική των δύο κρατών, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι μέσα στον ένα χρόνο που βρίσκεται στα καθήκοντά του συναντήθηκαν μόνο μία φορά. Ανέφερε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Ερτουγρούλογλου δεν είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο ίδιος και πρόσθεσε: «Σε καταστάσεις που δεν συνάδουν με την ευγένεια και το κρατικό ύφος, εγώ είμαι απών».

Για τις σχέσεις του με την «κυβέρνηση», είπε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες. Υπενθύμισε ότι δεν υπέγραψε ορισμένες αποφάσεις τις οποίες δεν θεωρούσε σωστές, αλλά ενήργησε πάντα εντός των ορίων των «συνταγματικών» του αρμοδιοτήτων.

Απαντώντας στις εκτιμήσεις ότι κατά τον πρώτο χρόνο της «θητείας» του δεν αντιμετώπισε μαζική αντιπολίτευση, ο Έρχιουρμαν είπε ότι γνωρίζει τις επικρίσεις από διαφορετικούς πολιτικούς κύκλους. Υπάρχουν κύκλοι, συνέχισε, που θα ήθελαν να τον δουν πιο αριστερό, πιο υπέρμαχο της λύσης ή πιο σκληρό.

Ανέφερε ότι λαμβάνει υπόψη τις επικρίσεις, αλλά δεν απαντά σε ύβρεις και υποτιμητικά σχόλια. «Η έγνοια μου είναι να κάνω δουλειά, να κάνω όσα μπορώ· όχι να βάζω κάποιους στη θέση τους».

Για τον πρώτο χρόνο της «θητείας» του είπε ότι κατά τα προηγούμενα οκτώ χρόνια σημειώθηκαν σοβαρές φθορές στις διπλωματικές σχέσεις και στα εσωτερικά ζητήματα. Τώρα, πρόσθεσε, έθεσαν τα θεμέλια για την επάνοδο και πέτυχαν τον στόχο του πρώτου έτους.

Ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την επιθυμία στο τέλος της πενταετούς «θητείας» του οι Τουρκοκύπριοι να συναντηθούν με τον κόσμο και να ενισχυθούν η δημοκρατία και το «κράτος δικαίου». Υπενθύμισε επίσης ότι δεν έδωσε οριστική δέσμευση για το θέμα της λύσης. «Φυσικά και θέλω λύση. Ωστόσο, δεν έδωσα δέσμευση για λύση, επειδή ξέρω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμένα. Γιατί να πετάω συνθήματα;» ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ