Ο υπαστυνόμος Κ.Κ., ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν υπεύθυνος στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς, αναφέρθηκε σε τέσσερις αναφορές της μητέρας στην Αστυνομία για περιστατικά στα οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, ο σύζυγός της φέρεται να την είχε χτυπήσει. Οι αναφορές είχαν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο συμβάντων του σταθμού.

Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν είχε λάβει προσωπικά τις καταγγελίες, αλλά αυτές είχαν καταχωριστεί από αστυνομικούς που υπηρετούσαν στον σταθμό. Ως υπεύθυνος, είχε την αρμοδιότητα να ελέγχει τις καταχωρίσεις και να αποφασίζει αν απαιτούνταν περαιτέρω ενέργειες.

Απαντώντας σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, για τον τρόπο ταυτοποίησης προσώπου που καταγγέλλει περιστατικό, ανέφερε ότι όσοι επικοινωνούν με την Αστυνομία για να υποβάλουν παράπονο δίνουν ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό δελτίου ταυτότητας, ώστε τα στοιχεία να καταχωριστούν στα μητρώα του Τμήματος.

Κατά την αντεξέτασή του από τον δικηγόρο του πατέρα του Στυλιανού, Κωνσταντίνο Καζαντζή, είπε ότι οι αναφορές της μητέρας περιήλθαν σε γνώση του από άλλους αστυνομικούς, λόγω της ιδιότητάς του ως υπεύθυνου του σταθμού. Ερωτηθείς γιατί τις έκλεισε, απάντησε ότι είχαν γίνει για σκοπούς καταγραφής και «δεν υπήρχε οτιδήποτε για άμεση ενέργεια».

Σε ερώτηση αν είχε ο ίδιος ταυτοποιήσει τα στοιχεία της μητέρας, ανέφερε ότι «τεκμαίρεται ότι ο αστυνομικός που έκανε την καταχώρηση, έκανε και την ταυτοποίηση».

Απαντώντας στον δικηγόρο της μητέρας, Άγγελο Ιωάννου, εξήγησε ότι ο υπεύθυνος του σταθμού ελέγχει τις αναφορές στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο και, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια, τις σημειώνει με κόκκινο χρώμα. Οι ανοικτές καταχωρίσεις εμφανίζονται με μπλε. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος έκρινε πως δεν χρειαζόταν περαιτέρω ενέργεια.

Νωρίτερα, ο λοχίας Α.Χ., ο οποίος υπηρετούσε τότε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού-Νήσου, κατέθεσε για περιστατικό του 2014. Η μητέρα του Στυλιανού είχε αναφέρει στην Αστυνομία ότι, ενώ βρισκόταν στη μάντρα μαζί με την οικογένειά της, λογομάχησε με τον σύζυγό της και εκείνος την χτύπησε.

Ερωτηθείς από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής αν η μητέρα είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «οικογένεια», ο μάρτυρας απάντησε: «Μας ανέφερε συγκεκριμένα “ήμουν μαζί με τα μωρά”».

Κατά την αντεξέτασή του από τον κ. Καζαντζή, διευκρίνισε ότι δεν θυμόταν αν τα παιδιά βρίσκονταν μπροστά όταν ο πατέρας φέρεται να χτύπησε τη μητέρα τους. Θυμόταν, ωστόσο, ότι τα παιδιά απουσίαζαν όταν οι αστυνομικοί πήγαν στην οικία της.

Ο λοχίας ανέφερε ότι αρχικά η μητέρα είπε πως είχε δεχθεί χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Κατά την επίσκεψη των αστυνομικών διαπίστωσαν χτύπημα στο πρόσωπο, χωρίς άλλα εμφανή σημάδια. Πρόσθεσε ότι της έδωσε έντυπο για να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Σε ερώτηση του κ. Ιωάννου αν ήταν παρών στο αρχικό τηλεφώνημα της μητέρας στην Αστυνομία, απάντησε ότι, όσο θυμόταν, βρισκόταν έξω για άλλο περιστατικό.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο λοχίας Κ.Κ., ο οποίος υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού-Νήσου την περίοδο 2014-2018, για περιστατικό της 10ης Μαρτίου 2017.

Όπως είπε, ενημερώθηκε από την προηγούμενη βάρδια ότι η μητέρα του Στυλιανού είχε φύγει από το σπίτι το προηγούμενο βράδυ, ύστερα από λογομαχία με τον σύζυγό της, και δεν απαντούσε στο κινητό της. Μέσω του τηλεφώνου είχε επικοινωνήσει αργότερα με την αδελφή της. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, δεν υπήρχε αναφορά ότι κινδύνευε η ζωή της.

Το πρωί της ίδιας ημέρας ο μάρτυρας και η αστυφύλακας Ν.Κ. μετέβησαν στην περιοχή για να την αναζητήσουν, χωρίς να καταφέρουν να την εντοπίσουν. Κατά την επιστροφή τους στον σταθμό, η αστυφύλακας επικοινώνησε με την αδελφή της, η οποία είπε ότι είχε μιλήσει μαζί της το πρωί και ότι ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να γνωρίζει πού βρισκόταν.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η αστυφύλακας Ν.Κ. προσπάθησε στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, χωρίς ανταπόκριση. Οι ενέργειες καταχωρίστηκαν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του σταθμού.

Το απόγευμα η μητέρα προσήλθε στον σταθμό και συνομίλησε με τον μάρτυρα. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη λογομαχία με τον σύζυγό της και είπε ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί τόσο πολύ η Αστυνομία με την περίπτωσή της. Ανέφερε επίσης ότι το ζευγάρι βρισκόταν στα πρόθυρα διαζυγίου.

Ο μάρτυρας της είπε ότι μπορούσε να λάβει βοήθεια από το Γραφείο Ευημερίας. Εκείνη απάντησε ότι θα απευθυνόταν στους λειτουργούς που παρακολουθούσαν την οικογένειά της, για να τη βοηθήσουν με τις διαδικασίες απομάκρυνσης του συζύγου της από την οικία.

Ο λοχίας είπε ότι δεν προέβη σε άλλες ενέργειες για την υπόθεση, καθώς η διερεύνησή της αφορούσε προηγούμενη βάρδια και ο ίδιος συνέχισε τις εξετάσεις που είχε αναλάβει.

Στη σημερινή διαδικασία κατατέθηκε ως παραδεκτή και η γραπτή κατάθεση της αστυφύλακα Ν.Κ., η οποία είχε συμμετάσχει μαζί με τον τελευταίο μάρτυρα στις προσπάθειες αναζήτησης της μητέρας τον Μάρτιο του 2017.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 7 Δεκεμβρίου, στις 11:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ