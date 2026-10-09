Σύλληψη 40χρονου για ληστεία σε χρυσοχοείο από το Γενάρη - Τον βρήκαν σε άλλη χώρα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος εντοπίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 σε ευρωπαϊκή χώρα και συνελήφθη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εναντίον του στο πλαίσιο των εξετάσεων για την υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, γύρω στις 3:55 τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου ήχησε το σύστημα συναγερμού του χρυσοχοείου. Ο υπεύθυνος του καταστήματος ειδοποίησε την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στη σκηνή, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει. Από το κατάστημα είχε κλαπεί περιουσία αξίας που ξεπερνά τις €200.000.

Η Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφάλισε τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 40χρονου.

Μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στη χώρα όπου εντοπίστηκε, ο ύποπτος εκδόθηκε στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφίχθηκε σήμερα στην Κύπρο, όπου επανασυνελήφθη δυνάμει του εθνικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Ακολούθως οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησής του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.