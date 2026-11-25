Σε συνέντευξή της στο PRIMETIME στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6 με τον Dimitri G, η συγγραφέας μίλησε για τη νέα περιπέτεια της Ανδριάνας και του Ερμή, τη δημιουργία των χαρακτήρων, την πραγματική ιστορία που αποτέλεσε την αφορμή για το βιβλίο, αλλά και για το πώς η επαγγελματική της εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας συνδέεται με τη συγγραφή αστυνομικών μυθιστορημάτων.

Ένα ξενοδοχείο, ένας φόνος και πολλοί ύποπτοι

Μετά την πρώτη περιπέτεια της Ανδριάνας και του Ερμή, με τίτλο «Φόνος στην ταράτσα», η νέα ιστορία μεταφέρει τους δύο πρωταγωνιστές μακριά από την Αθήνα, σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο σε νησί του Ατλαντικού. Εκεί, μια καταιγίδα δεν αφήνει κανέναν να φύγει, ενώ επιθέσεις, φόνοι και καλά κρυμμένα μυστικά δημιουργούν ένα σκηνικό όπου όλοι μπορούν να θεωρηθούν ύποπτοι.

Η συγγραφέας περιγράφει το συγκεκριμένο είδος, το whodunit, ως μια ιδιαίτερη συγγραφική πρόκληση, καθώς απαιτεί τη δημιουργία πολλών ολοκληρωμένων χαρακτήρων, με προσωπικές ιστορίες, προσωπικότητα και κίνητρα που πρέπει να παραμένουν ζωντανά στη μνήμη του αναγνώστη.

Όπως εξήγησε, η εμπειρία της από την υποκριτική, μέσα από τέσσερα χρόνια μαθημάτων και σπουδών σε σχολές στην Αθήνα, τη βοήθησε σημαντικά στη δημιουργία των χαρακτήρων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, συχνά τους υποδυόταν η ίδια στο σπίτι της, προσπαθώντας να αναπαραστήσει τον τρόπο που κάθονταν και μιλούσαν, ώστε να τους αποδώσει μεγαλύτερη πληρότητα και αληθοφάνεια.

Η πραγματική εμπειρία που έδωσε την ιδέα για το βιβλίο

Η αφετηρία του «Φόνου στην άκρη του κόσμου» ήταν ένα ταξίδι στα Κανάρια Νησιά, το οποίο η συγγραφέας θυμάται ως μια ιδιαίτερα περιπετειώδη εμπειρία.

Το ταξίδι είχε αρχικά σχεδιαστεί ως δώρο για τον μήνα του μέλιτος, ωστόσο στην παρέα βρέθηκαν και συγγενικά πρόσωπα, ενώ οι διακοπές περιλάμβαναν και μια περιπέτεια με τον COVID. Παράλληλα, η Νατάσα Ιντζόγλου, η οποία είχε μόλις ξεκινήσει να εργάζεται στην AWS, έπρεπε να προετοιμαστεί για μια απαιτητική επαγγελματική πιστοποίηση.

Η έμπνευση, ωστόσο, ήρθε την τελευταία ημέρα του ταξιδιού, όταν επισκέφθηκαν έναν χώρο που αναπαριστούσε με ανθρώπινες κούκλες τις πρώτες κοινωνίες και τον τρόπο ζωής των κατοίκων των Καναρίων Νήσων.

Η εικόνα μιας αναπαράστασης που περιλάμβανε ένα πτώμα αποτέλεσε την αφορμή για μια σκέψη που δεν έφυγε από το μυαλό της: τι θα συνέβαινε αν εκείνο το σκηνικό περιλάμβανε ένα πραγματικό έγκλημα;

Όπως αποκάλυψε, άρχισε να στέλνει στον εαυτό της τα πρώτα σημειώματα μέσω Messenger, καταγράφοντας τις ιδέες που τελικά εξελίχθηκαν στο μυθιστόρημα.

Η τεχνολογία, η λογική και η συγγραφή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος

Η Νατάσα Ιντζόγλου εξακολουθεί να εργάζεται στην Amazon Web Services, όπου έχει θέση διευθυντικού στελέχους στις πωλήσεις για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ η συγγραφή αποτελεί τη δεύτερη επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η ίδια δεν αντιμετωπίζει τη συγγραφή ως μια εντελώς διαφορετική πορεία από την τεχνολογία. Αντιθέτως, θεωρεί πως η λογική, η μεθοδικότητα και η ανάγκη να συνδέονται όλα τα στοιχεία μεταξύ τους είναι χαρακτηριστικά που συναντώνται και στους δύο κόσμους.

Στο αστυνομικό μυθιστόρημα, όπως εξήγησε, κάθε στοιχείο, κάθε πληροφορία και κάθε λεπτομέρεια που δίνεται στον αναγνώστη πρέπει να λειτουργεί σαν κομμάτι ενός παζλ, ώστε στο τέλος να μπορεί να συνθέσει την εικόνα και να ανακαλύψει την αλήθεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε τεχνολογικό προϊόν και κάθε επαγγελματική ομάδα βρίσκονται άνθρωποι με διαφορετικούς στόχους, φιλοδοξίες, τραύματα και τρόπους επικοινωνίας. Αυτή η ανθρώπινη διάσταση αποτελεί, όπως φαίνεται, σημαντικό μέρος και της δικής της συγγραφικής προσέγγισης.

Τι θέλει να κρατήσει ο αναγνώστης στο τέλος;

Για τη συγγραφέα, η μεγαλύτερη επιτυχία ενός αστυνομικού μυθιστορήματος δεν είναι απλώς η αποκάλυψη του ονόματος του δολοφόνου.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη, την ενδιαφέρει περισσότερο να κατανοήσει ο αναγνώστης την ψυχολογία του ανθρώπου πίσω από το έγκλημα, τι κρύβεται πίσω από τις πράξεις του και ποια στοιχεία συνθέτουν την προσωπικότητά του.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ίδια, είναι μια όμορφη αναγνωστική εμπειρία, μέσα από την οποία ο αναγνώστης θα νιώσει ότι συμμετείχε στην αναζήτηση της λύσης του μυστηρίου, αλλά ενδεχομένως θα προβληματιστεί και για τον εαυτό του και για τον κόσμο γύρω του.

Το «Φόνος στην άκρη του κόσμου» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας.