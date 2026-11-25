Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η ανακοίνωση της απόφασης για την επιβολή ποινής σε 33χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας σε υπόθεση τρομοκρατίας.
Υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε η ανακοίνωση της ποινής 33χρονου – Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία
Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η ανακοίνωση της απόφασης για επιβολή ποινής στον 33χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.
Η υπόθεση του 33χρονου καταχωρίστηκε ξεχωριστά, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας για την τρομοκρατία.
Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά δέκα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, καθώς και συνωμοσία για χρήση εκρηκτικών υλών.
Η υπόθεσή τους ορίστηκε για απάντηση στις κατηγορίες στις 8 Δεκεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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