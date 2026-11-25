Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Η υπόθεση του 33χρονου καταχωρίστηκε ξεχωριστά, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας για την τρομοκρατία.

Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά δέκα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, καθώς και συνωμοσία για χρήση εκρηκτικών υλών.

Η υπόθεσή τους ορίστηκε για απάντηση στις κατηγορίες στις 8 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ