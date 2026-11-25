Τσάντα που περιείχε μεγάλη ποσότητα τιμαλφών και χρηματικό ποσό εντόπισε η Αστυνομία σε ανοικτό χωράφι στην επαρχία Αμμοχώστου, μετά τη σύλληψη και τρίτου προσώπου στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών από κατοικίες.
Τρίτη σύλληψη για τις διαρρήξεις στην Αμμόχωστο – 46χρονος υπέδειξε τσάντα με τιμαλφή και χρήματα σε χωράφι
Ο 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης και οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρισκόταν η τσάντα – Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις στη Λεμεσό, ενώ καταζητείται τέταρτο πρόσωπο
Πρόκειται για 46χρονο, εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε μαρτυρία κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων. Ο ίδιος εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (24/11), ενώ στη συνέχεια υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου βρισκόταν η τσάντα.
Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.
Προηγήθηκαν δύο συλλήψεις στη Λεμεσό
Η υπόθεση αφορά τρεις διαρρήξεις κατοικιών που διαπράχθηκαν στις 18 Νοεμβρίου σε χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου.
Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 21 Νοεμβρίου στη Λεμεσό δύο πρόσωπα, ηλικίας 37 και 38 ετών.
Στην κατοχή του 38χρονου είχαν εντοπιστεί 500 ευρώ και 110 δολάρια ΗΠΑ, για τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν είχε δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς την προέλευσή τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.
Η Αστυνομία καταζητεί και τέταρτο πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση, ενώ τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.
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