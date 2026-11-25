Πρόκειται για 46χρονο, εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε μαρτυρία κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων. Ο ίδιος εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (24/11), ενώ στη συνέχεια υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου βρισκόταν η τσάντα.

Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Προηγήθηκαν δύο συλλήψεις στη Λεμεσό

Η υπόθεση αφορά τρεις διαρρήξεις κατοικιών που διαπράχθηκαν στις 18 Νοεμβρίου σε χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί στις 21 Νοεμβρίου στη Λεμεσό δύο πρόσωπα, ηλικίας 37 και 38 ετών.

Στην κατοχή του 38χρονου είχαν εντοπιστεί 500 ευρώ και 110 δολάρια ΗΠΑ, για τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν είχε δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς την προέλευσή τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Η Αστυνομία καταζητεί και τέταρτο πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση, ενώ τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.