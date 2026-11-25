Με απόφαση ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2026, επικυρώθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους €314.612,38, πλέον των προβλεπόμενων τόκων και δικηγορικών εξόδων. Το Εφετείο επέβαλε επιπλέον στον ιατρό έξοδα έφεσης €4.000, πλέον ΦΠΑ, εάν υπάρχει.

Η υπόθεση αφορούσε ασθενή, ηλικίας 60 ετών κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο οποίος εισήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου 2011 σε ιδιωτική κλινική με έντονους κοιλιακούς πόνους και εμετούς. Αρχικά υπήρχε υποψία προβλήματος στη χολή.

Κατά τη νοσηλεία του, ο ασθενής εμφάνισε πόνο και μούδιασμα στο δεξί πόδι, το οποίο ήταν παγωμένο. Αργότερα διαπιστώθηκε αγγειακή υπολειτουργικότητα, ενώ το πόδι ήταν χλωμό, ελαφρώς μελανό και σχετικά κρύο.

Παρά την επιδείνωση της κατάστασής του και την ανάγκη εξέτασης από αγγειοχειρουργό, παρέμεινε στην κλινική έως το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου 2011, οπότε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Εκεί εντοπίστηκαν μεγάλος θρόμβος στη δεξιά κοινή λαγόνιο αρτηρία και ισχαιμία του δεξιού κάτω άκρου.

Παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις που ακολούθησαν, η ισχαιμία είχε καταστεί μη αναστρέψιμη και κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του ποδιού.

Ιδιαίτερη σημασία στην απόφαση είχε η αποδοχή της αρχής «Res Ipsa Loquitur». Σύμφωνα με αυτήν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα ίδια τα περιστατικά μπορούν να θεμελιώσουν εκ πρώτης όψεως υπόθεση αμέλειας και να μεταφέρουν στον εναγόμενο την ανάγκη να δώσει ικανοποιητική εξήγηση.

Το Εφετείο έκρινε ορθή την πρωτόδικη προσέγγιση, σημειώνοντας ότι ο ασθενής βρισκόταν υπό τη φροντίδα και τον έλεγχο του ιατρού και παρουσίαζε συμπτώματα που απαιτούσαν διαφορετική αντιμετώπιση από εκείνη που ακολουθήθηκε. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στην κλινική δεν έγιναν οι αναγκαίες εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η αρχική υποψία προβλήματος στη χολή και ότι δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα τα συμπτώματα στο δεξί κάτω άκρο.

Σημαντικό μέρος της απόφασης αφορούσε την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αμέλειας και του ακρωτηριασμού. Το Εφετείο αναγνώρισε ότι η αναφορά του πρωτόδικου Δικαστηρίου πως η έγκαιρη παραπομπή θα είχε διασώσει το έντερο και το πόδι δεν στηριζόταν σε επιστημονική μαρτυρία, έκρινε όμως ότι αυτό δεν αναιρούσε το ευρύτερο συμπέρασμα περί αιτιώδους συνάφειας.

Το Εφετείο υιοθέτησε την προσέγγιση ότι, όταν η αιτιώδης συνάφεια δεν μπορεί να αποδειχθεί με το παραδοσιακό κριτήριο «but for», μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να αποδειχθεί ότι η αμελής συμπεριφορά συνέβαλε ουσιωδώς στη ζημιά ή αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο να προκληθεί.

Κατέληξε ότι η συμπεριφορά του ιατρού συνέβαλε ουσιωδώς στην πρόκληση της γάγγραινας και του επακόλουθου ακρωτηριασμού, σημειώνοντας ότι δεν δόθηκε ικανοποιητική εξήγηση που να αποδίδει τη ζημιά σε άλλη αιτία.

Με την απόφαση που επικυρώθηκε, επιδικάστηκαν στον ασθενή €200.000 ως γενικές αποζημιώσεις, €16.212,38 ως ειδικές ζημιές, €96.000 για απώλεια απολαβών και €2.400 για μελλοντικά έξοδα αναλύσεων.

Το Εφετείο απέρριψε και τους έξι λόγους έφεσης, κρίνοντας ότι δεν τεκμηριώθηκε σφάλμα στην πρωτόδικη απόφαση που να δικαιολογεί την ανατροπή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ