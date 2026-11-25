Οι δύο παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό, απόπειρα εμπρησμού, πρόκληση πυρκαγιάς σε κρατικό δάσος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, καθώς και απερίσκεπτες και αμελείς πράξεις.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 18 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής, 2 Αυγούστου, γύρω στις 7, όταν πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή του Κόρνου είδαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες αντιλήφθηκαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση. Η άμεση αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να την κατασβήσουν προτού επεκταθεί και λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία και στη συνέχεια δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 26χρονου, για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και απόπειρα εμπρησμού σε δάσος, καθώς και άλλα αδικήματα. Ο 26χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Αργότερα, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και η 28χρονη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε επίσης υπό κράτηση.

Την υπόθεση διερευνά ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ