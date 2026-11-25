Μη παραδοχή σε οκτώ κατηγορίες απάντησαν την Τετάρτη ο 26χρονος και η 28χρονη που κατηγορούνται για την απόπειρα εμπρησμού δασικής έκτασης στον Κόρνο, στις 2 Αυγούστου 2026.
Απόπειρα εμπρησμού στον Κόρνο: Δεν παραδέχονται ενοχή ο 26χρονος και η 28χρονη – Αντιμέτωποι με οκτώ κατηγορίες
Ο 26χρονος και η 28χρονη απάντησαν μη παραδοχή σε οκτώ κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 18 Ιανουαρίου 2027 και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση.
Οι δύο παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό, απόπειρα εμπρησμού, πρόκληση πυρκαγιάς σε κρατικό δάσος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, καθώς και απερίσκεπτες και αμελείς πράξεις.
Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 18 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής, 2 Αυγούστου, γύρω στις 7, όταν πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή του Κόρνου είδαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται.
Την ίδια στιγμή, οι πολίτες αντιλήφθηκαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση. Η άμεση αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να την κατασβήσουν προτού επεκταθεί και λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία και στη συνέχεια δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 26χρονου, για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και απόπειρα εμπρησμού σε δάσος, καθώς και άλλα αδικήματα. Ο 26χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.
Αργότερα, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και η 28χρονη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε επίσης υπό κράτηση.
Την υπόθεση διερευνά ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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