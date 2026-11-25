Έξι πρόσωπα συνέλαβε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση.
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας τη νύχτα: Έξι συλλήψεις και 453 καταγγελίες – Τέσσερα θετικά νάρκοτεστ
Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, ενώ η Αστυνομία έλεγξε 612 οχήματα και 761 πρόσωπα. Καταγράφηκαν επίσης 453 τροχαίες καταγγελίες.
Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομη κατοχή περιουσίας.
Στο πλαίσιο των ελέγχων ανακόπηκαν 612 οχήματα και ελέγχθηκαν 761 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Έγιναν επίσης 18 έλεγχοι σε υποστατικά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.
Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους καταγράφηκαν 453 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και 12 υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας που διερευνώνται. Από τις καταγγελίες, οι 122 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.
Διενεργήθηκαν ακόμη 155 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία, καθώς και πέντε προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με τέσσερα θετικά αποτελέσματα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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