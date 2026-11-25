Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων περιλαμβάνονται η παραχώρηση έκτακτης, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 100.000 ευρώ, η παράταση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και η εισαγωγή της CY ONE CARD, μιας προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας για την καταβολή στοχευμένων οικονομικών ενισχύσεων.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, τα μέτρα λαμβάνονται ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων, κατά την οποία αυξάνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αφορά οικογένειες με παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 100.000 ευρώ, με το ποσό να καθορίζεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Συγκεκριμένα, θα παραχωρούνται:

100 ευρώ για το πρώτο παιδί.

150 ευρώ για το δεύτερο παιδί.

200 ευρώ για το τρίτο παιδί.

250 ευρώ για το τέταρτο παιδί.

Το ποσό θα αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.

Ως εκ τούτου, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει συνολικά 250 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ και με τέσσερα παιδιά 700 ευρώ.

Παρατείνεται η μείωση του φόρου στα καύσιμα

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 παρατείνεται η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, με τους συντελεστές να διατηρούνται στα χαμηλότερα επίπεδα που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την απόφαση αυτή αξιοποιείται το μέγιστο δυνατό περιθώριο φορολογικής ελάφρυνσης για τον περιορισμό του κόστους των καυσίμων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

CY ONE CARD – Ενίσχυση €200 για χαμηλοσυνταξιούχους

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την εισαγωγή της CY ONE CARD, μιας προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας μέσω της οποίας θα καταβάλλονται στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα στους δικαιούχους.

Η πρώτη εφαρμογή του νέου μηχανισμού αφορά την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή καυσίμων.

Η κάρτα θα αξιοποιείται και για μελλοντικά μέτρα κοινωνικής στήριξης.

Τα 12 μέτρα αναλυτικά

Καύσιμα: Παράταση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027. Οικογένειες με παιδιά: Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, με εισοδηματικό όριο τις 100.000 ευρώ και κλιμακωτά ποσά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. CY ONE CARD: Οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους για αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή καυσίμων, μέσω της νέας προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας. Λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: Πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον Δεκέμβριο. Χαμηλοσυνταξιούχοι: Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ίση με το μηνιαίο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ. Πολύτεκνες μητέρες: Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ στις δικαιούχους του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας. Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος: Πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για τον Δεκέμβριο. Εγκλωβισμένοι: Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ίση με το μηνιαίο επίδομα εγκλωβισμένου για τον Δεκέμβριο. Παιδιά εγκλωβισμένων: Πρόσθετο ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου για τα παιδιά που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Παιδιά επανεγκατασταθέντων: Πρόσθετη ενίσχυση ίση με το επίδομα Δεκεμβρίου για τα παιδιά που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου. Μονογονεϊκές οικογένειες: Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ στους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας. Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ στις οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

Πέραν του €1 δισ. τα μέτρα στήριξης

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι νέες παρεμβάσεις προστίθενται στα μέτρα στήριξης που ήδη υλοποιούνται και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%, στις φορολογικές ελαφρύνσεις σε βασικά αγαθά και καύσιμα, καθώς και στη φορολογική και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι η αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας επιτρέπει στην κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα στήριξης των πολιτών, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις οικονομικές συνθήκες και να παρεμβαίνουμε όπου και όποτε απαιτείται, με μέτρα ουσιαστικά, κοινωνικά δίκαια, δημοσιονομικά υπεύθυνα, μακριά από λαϊκισμούς και ευχολόγια», ανέφερε.