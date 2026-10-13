Σοβαρό τροχαίο με Porsche στη Λάνεια – Καταγγελίες για ράλι χωρίς άδειες και ασφαλιστική κάλυψη

Η Ομοσπονδία εξαπολύει παράλληλα σοβαρές καταγγελίες κατά του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου (ΚΣΑ), υποστηρίζοντας ότι προχώρησε στη διεξαγωγή της διοργάνωσης χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και χωρίς την αναγκαία ασφαλιστική κάλυψη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αυτοκίνητο Porsche που συμμετείχε στη διοργάνωση συγκρούστηκε με όχημα ανυποψίαστου πολίτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Καταγγελίες για διαφορετική παρουσίαση της διοργάνωσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ομοσπονδία στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η διοργάνωση στις αρμόδιες αρχές, καταγγέλλοντας ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον χαρακτηρισμό που δόθηκε στις κρατικές υπηρεσίες και σε αυτόν που χρησιμοποίησε δημόσια ο διοργανωτής.

Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, η δραστηριότητα παρουσιάστηκε ως περιηγητική εκδρομή (Touring), ενώ ο ίδιος ο ΚΣΑ την ανακοίνωσε ως διεθνές Rally με ειδικές διαδρομές.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καλεί τον ΚΣΑ να εξηγήσει γιατί, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, προχώρησε στη διοργάνωση χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και γιατί υπήρξε αυτή η διαφορά στον χαρακτηρισμό της δραστηριότητας.

«Η αλλαγή της ονομασίας δεν αναιρεί την πραγματική της φύση»

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τέτοιες πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις αποφάσεις αρμόδιων αθλητικών και δικαστικών αρχών, ο ΚΣΑ συνεχίζει να πραγματοποιεί διοργανώσεις με διαφορετικές ονομασίες και χαρακτηρισμούς.

«Η αλλαγή της ονομασίας μιας διοργάνωσης δεν αναιρεί την πραγματική της φύση ούτε απαλλάσσει τον διοργανωτή από τις υποχρεώσεις του. Ο ΚΣΑ δεν μπορεί να επικαλείται τη διεθνή του ιδιότητα για να παρακάμπτει τις διαδικασίες που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία», τονίζει.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις πρακτικές που καταγγέλλει, ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας συμμετεχόντων και πολιτών.

Ζητά άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης

Με αφορμή το τροχαίο στη Λάνεια, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καλεί την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τόσο οι συνθήκες του ατυχήματος όσο και οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση.

Ζητά επίσης να εξεταστούν ενδεχόμενες ευθύνες του ΚΣΑ και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι το ατύχημα αναδεικνύει τους κινδύνους για τους οποίους είχε προειδοποιήσει, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνέχιση πρακτικών που, κατά την εκτίμησή της, εκθέτουν σε κίνδυνο συμμετέχοντες και πολίτες.

«Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης ή επιδίωξης επιβολής αθλητικής εξουσίας», καταλήγει η ανακοίνωση.