Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας στο Δικαστήριο, ο 20χρονος έδωσε θεληματική κατάθεση στο πλαίσιο της οποία παρεδέχθηκε την διάπραξη των αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται. Αναφέρθηκε επίσης ότι, κατά την παρουσία του στο Δικαστήριο για την διαδικασία προσωποκράτησης, ομολόγησε την διάπραξη των αδικημάτων σε συγκάτοικό του. Ο 20χρονος μάλιστα προέβη και σε υποδείξεις σκηνών στους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Πέραν από την ομολογία του 20χρονου, η Αστυνομία «έδεσε» την υπόθεση και από υλικό που εξασφαλίστηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης καθώς και από τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που λήφθηκαν από το κινητό του. Σημειώνεται επίσης ότι ο 20χρονος εξετάστηκε και από ψυχίατρο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πρόσωπο που είχε συλληφθεί και είχε τεθεί υπό 8ήμερη κράτηση για την ίδια υπόθεση, από την ολοκλήρωση των ερευνών προέκυψε ότι δεν είχε εμπλοκή στην διάπραξη του φονικού και της απόπειρας φόνου και εξετάζεται εάν θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας. Η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομία ότι υπήρχε τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία. Μέλη της Δύναμης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην κατάθεσή του, ο 20χρονος στην κατάθεσή του, προέβηκε σε αναζήτηση μέσω του διαδικτύου για εντοπισμό γυναίκας για αγοραίο έρωτα. Ακολούθως, ήρθε σε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τη χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής επικοινωνίας και μετά από συνεννόηση μεταξύ τους αυτός μετέβηκε στο διαμέρισμά της στην Αγλαντζιά. Όταν μετέβηκε εκεί, συνάντησε την 44χρονη με την οποία είχε σεξουαλική επαφή επί πληρωμή, ενώ, στο ίδιο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο καθιστικό, βρισκόταν και 41χρονη με την οποία αυτός δεν είχε οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση.

Σε κάποια στιγμή, ενώ ο 20χρονος και η 44χρονη βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο, υπήρξε μεταξύ τους μία έντονη διαλογική συζήτηση και διαφωνία, σε σχέση με τις υπηρεσίες που έλαβε από την 44χρονη σε συνάρτηση με το χρηματικό ποσό που την πλήρωσε. Η έντονη διαφωνία, οδήγησε σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 20χρονος στην κατάθεσή του, σε επιθέσεις μεταξύ των δύο οι οποίες συνεχίστηκαν στο χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος. Στη συνέχεια ο 20χρονος πήρε μαχαίρι από τον νεροχύτη της κουζίνας και μαχαίρωσε την 44χρονη στον λαιμό.

Την ίδια στιγμή η 41χρονη που βρισκόταν στο καθιστικό, μόλις είδε τον 20χρονο να προβαίνει στην πράξη αυτή προσπάθησε να τον αφοπλίσει, με αποτέλεσμα αυτός να της επιτεθεί και αφού την έσπρωξε στον καναπέ την μαχαίρωσε δύο με τρεις φορές. Η 44χρονη άρχισε να φωνάζει και τότε ο 20χρονος της επιτέθηκε ενώ αυτή βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο και την μαχαίρωσε στο στήθος και στο λαιμό, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει