Μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει απάντησε σήμερα 48χρονος κατηγορούμενος για τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.
Δεν παραδέχθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος για τα αιματηρά επεισόδια στη Λάρνακα - Δύο άτομα εξακολουθούν να καταζητούνται
Ο 48χρονος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η υπόθεση των επεισοδίων της 17ης Ιανουαρίου ορίστηκε για ακρόαση την 1η Δεκεμβρίου.
Έξι πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, ενώ δύο ακόμη, ηλικίας 26 και 27 ετών, εξακολουθούν να καταζητούνται. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση την 1η Δεκεμβρίου.
Κατηγορούμενοι είναι ένας 20χρονος, δύο 26χρονοι, ένας 32χρονος, ένας 33χρονος και ένας 48χρονος. Οι τέσσερις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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