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Αστυνομικό

Λάρνακα: Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα κοντά στην εβραϊκή συναγωγή

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η περιοχή αποκλείστηκε και ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών για τη διενέργεια ελέγχου.

Συναγερμός σήμανε στη Λάρνακα μετά τον εντοπισμό ανεπιτήρητης ταξιδιωτικής βαλίτσας στην οδό Αγίου Λαζάρου, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εβραϊκή συναγωγή.

Η περιοχή αποκλείστηκε και ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών για τη διενέργεια ελέγχου.

Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο.

#ΛΑΡΝΑΚΑ #ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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