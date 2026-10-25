Λάρνακα: Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα κοντά στην εβραϊκή συναγωγή

Η περιοχή αποκλείστηκε και ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών για τη διενέργεια ελέγχου.

Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο.