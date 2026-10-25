Συναγερμός σήμανε στη Λάρνακα μετά τον εντοπισμό ανεπιτήρητης ταξιδιωτικής βαλίτσας στην οδό Αγίου Λαζάρου, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εβραϊκή συναγωγή.
Λάρνακα: Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα κοντά στην εβραϊκή συναγωγή
Η περιοχή αποκλείστηκε και ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών για τη διενέργεια ελέγχου.
Η περιοχή αποκλείστηκε και ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών για τη διενέργεια ελέγχου.
Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο.
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